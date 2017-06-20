Alpler'in göbeğinde PKK kampı!

Raporda, özellikle DEAŞ'ın Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde düzenlediği terör saldırılarına yer veriliyor.

Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye'deki terör olaylarının incelendiği raporun PKK kısmında ise, AB ülkelerindeki PKK saldırılarına yer veriliyor. Raporda “Ek olarak, İsviçre, PKK’nın 2016 yılının ikinci yarısında Alp Dağı eteklerinde gençlere yönelik ideolojik eğitim kampı kurmuş olabileceğini bildirdi.” ifadesi yer alıyor.

ÜÇ YILDIR ARTIYOR

Öte yandan raporda AB ülkelerinde cihatçı terörizm şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin sayısının üç yıldır artmakta olduğu açıklandı. Europol 2016'da 718 kişinin cihatçı terör şüphesiyle gözaltına alındığını açıklarken bu sayıların 2015'te 687 ve 2014'te 395 olduğunu hatırlattı.

Gözaltılar artarken cihatçı saldırıların sayısı da azaldı. 2015'te 17 olan saldırı sayısı geçen yıl 13'e düştü. Saldırılardan 6'sı terör örgütü DEAŞ ile ilişkilendirildi. Yıllık "AB'de Terörizmin Durumu ve Trendler" raporunu yayınlayan Europol, 2016'da 8 ülkede cihatçılar, milliyetçiler veya diğer gruplar tarafından düzenlenen, başarısızlığa uğrayan veya önceden ortaya çıkarılan saldırılar ve saldırı girişimlerinin sayısını da 119 olarak açıkladı.