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Alperen’in anaokulu süresiz kapatıldı

İzmir’de, 3 yaşındaki Alperen Sakin’in serviste unutulup can vermesinin ardından, söz konusu anaokulu idari soruşturma çerçevesinde süresiz kapatıldı.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:01
Alperen’in anaokulu süresiz kapatıldı

3 yaşındaki Alperen Sakin, Çiğli ilçesindeki bir anaokulun servisinde unutulup saatlerce kapalı kalmasının ardından can vermişti. Yaşanan acı olayın ardından tüm Türkiye ayağa kalktı. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında anaokulunun süresiz kapatılmasına karar verildi. Olayın peşine düşen müfettişler, olayda hayatını kaybeden Alperen Sakin’in okula resmi kaydının bulunmadığını da tespit ederek, durumu raporda aktardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığının da yine olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:01
  1. Türkiye
  2. İzmir
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu
  4. Çiğli
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