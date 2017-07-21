Alperen Ocakları'ndan İsrail'e sinagog önünde kısasa kısas uyarısı!
Mescid-i Aksa’da yaşananlar nedeniyle İstanbul’da sinagog önünde eylem yapan ve sinagogun kapısını tekmeleyen Alperen Ocakları üyeleri, "Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, bizde sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz" dedi.21 Temmuz 2017 Cuma 10:20
İşgal devleti İsrail tarafından Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörleri yerleştirmesinden sonra yaşanan olaylar nedeniyle Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'nun önüne gelen Alperen Ocaklarına bağlı bir grup, burada İsrail terör devletini protesto etti.
Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican burada bir açıklama yaptı. Mican açıklamasında, "Uzun zamandan beri Mescid- i Aksa'da terörist devlet İsrail kardeşlerimize zulüm yapmaktadır. Uzun yıllardan bu zamana kadar İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınmasını yasaklamıştır. Sadece yasaklamakla kalmamış, mabedimizin girişlerine x ray cihazları koyarak, Filistin'li kardeşlerimizi taciz etmektedir. Kardeşlerimiz Mescid-i Aksa'sa ibadetlerini yapamamaktadır. Bu din, inanç, ibadet özgürlüğüne ipotek koymaktır" dedi.
'SİYONİSTLER AKLINI BAŞINA ALSIN'
Mican, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi, "Biz burada eylem gerçekleştiriyoruz. Siyonistler aklını başına alsınlar. Bizim kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemesinler. Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, bizde sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz. Nasıl bugün burada durduysak, yarın da geliriz. Buradan içeriye giremezsiniz."
Grup basın açıklamasının ardından buradan ayrılmaya başladığı sırada, bazı kişiler sinagog kapısını tekmeleyip kapıya taş attı. Grup daha sonra dağıldı.
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Hacı1 sa önce Ölen ve mülteci olan milyonlarcafilistinlinin öcü alınmadan kısasa kısas olmaz. mehmet1 sa önce Mehmet EGE hadi oradan zibidi senindemi soyunda yahudilik varyanagına tokart atıyor sen diğer yanagını gösteriyorsun burayada vur birazda anlıyacagı dilden konuşmak lazım yasaksa yasak Hy-hy1 sa önce Yapalım arkadaşlar,yarın gelin deyin gelelim.Bu alçaklara dersini verelim.Yahudi karşıtı mesajlar içeren tişörtler bastırıp giyelim. Atakan2 sa önce İyi yapmışlar hatta az bile. Anladıkları dilden konuşucan bunlarla oktay izmir2 sa önce herkesin anladığı dilden konuşmak lazım sen kardeşime zülüm edersen bende senin kardeşine yaparım bizislam hoşgörü dinidir diye diye hep öldürüldük ülkelerimiz yakıldı yıkıldı cocuklar yetim kaldı kiripto yahudilerin yorumlarını dikkate almayın mescidi aksa filişstin topraklarında terör örgütü israilin orda ne işi var mehmet akpınar2 sa önce Bunlar tam geri zekalı. Bizim müslüman olarak bütün dinlere hoşgörülü olmamız lazım. Yapılan hem günah hem terbiyesizlik. kemal2 sa önce Kısas kardeşim kısas... Yusuf 2 sa önce Ege adli yorumcu sen git bir hafta filistinde yasa sucsuz yere kolun bacagin kirilsin olmadik haksizliklara ugra ondan sonra gel hos goruden bahset. hayda2 sa önce ege ordaölenseninkardeşinanan baban olsaydıyahudiler e böyleseslenmezdinoradamüslüman canlar şehitdüşmekte senhoşgörüdenbahsetmektesin bune teraneeee......... Osman soylu2 sa önce Destekliyorum.yerinde bir hareket