Alperen Ocakları'ndan İsrail'e sinagog önünde kısasa kısas uyarısı!

İşgal devleti İsrail tarafından Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörleri yerleştirmesinden sonra yaşanan olaylar nedeniyle Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'nun önüne gelen Alperen Ocaklarına bağlı bir grup, burada İsrail terör devletini protesto etti.

Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican burada bir açıklama yaptı. Mican açıklamasında, "Uzun zamandan beri Mescid- i Aksa'da terörist devlet İsrail kardeşlerimize zulüm yapmaktadır. Uzun yıllardan bu zamana kadar İsrail Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınmasını yasaklamıştır. Sadece yasaklamakla kalmamış, mabedimizin girişlerine x ray cihazları koyarak, Filistin'li kardeşlerimizi taciz etmektedir. Kardeşlerimiz Mescid-i Aksa'sa ibadetlerini yapamamaktadır. Bu din, inanç, ibadet özgürlüğüne ipotek koymaktır" dedi.

'SİYONİSTLER AKLINI BAŞINA ALSIN'

Mican, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi, "Biz burada eylem gerçekleştiriyoruz. Siyonistler aklını başına alsınlar. Bizim kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemesinler. Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, bizde sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz. Nasıl bugün burada durduysak, yarın da geliriz. Buradan içeriye giremezsiniz."

Grup basın açıklamasının ardından buradan ayrılmaya başladığı sırada, bazı kişiler sinagog kapısını tekmeleyip kapıya taş attı. Grup daha sonra dağıldı.