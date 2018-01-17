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Alperen Ocakları'ndan ABD'ye tepki!

Alperen Ocakları Ankara İl Başkanlığı, ABD'nin Suriye'de 'Sınır Güvenliği Gücü' kurma planını protesto etmek amacıyla ülkenin Ankara Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:33
Alperen Ocakları'ndan ABD'ye tepki!

Alperen Ocakları Ankara İl Başkanı Mehmet Zahid Ayan, burada yaptığı açıklamada, ABD'nin YPG'yi uzun süreden beri silahlandırdığını ve kendisine müttefik kabul ettiğini belirterek, "Küresel terörist ABD, önüne yal koyduğu, boynuna tasma taktığı köpeklerini en son teknoloji silahlarla donatarak devletimize ve milletimize kafa tutmakta, sınırlarımız dibinde tehdit haline gelen terörist oluşumları alenen destekleyerek terör seviciliğini her fırsatta göstermektedir" dedi.

ABD sözcüsünün 30.000 savaşçı ile sınır güvenlik gücü kuracağını açıklamasının terörü desteklemek olduğunu söyleyen Ayan, şöyle devam etti:

"Devletimizin ve hükümetimizin başta Afrin olmak üzere, sonrasında da tüm PYD bölgelerine kararlı bir askeri harekat gerçekleştirmesi elzem hale gelmiş ve bunun neticesinde şanlı ordumuz Afrin'i kuşatmıştır. Devletimizin ve hükümetimizin PYD-PKK bölgelerine yönelik yapacağı askeri hareketi destekliyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Ayan ve beraberindekiler, slogan eşliğinde ABD Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 11:33
  1. Alperen Ocakları Ankara İl Başkanı Mehmet Zahid Ayan
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