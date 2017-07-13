Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Çatalçam:

Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapan Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Şehrettin Çatalçam,"Milletin iradesine kast edilen 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz. Milletin iradesi her türlü şerli girişimi bozacak güçtedir. 15 Temmuz darbe girişiminde yer almış birkaç askeri personelin, takipsizlik verilerek kapatılan Muhsin Yazıcıoğlu suikastı dosyasındaki personelle aynı olması suikastın izleri açısından önemlidir. Fakat aradan 1 yıl geçmesine ve avukatlarımızın başvurularına rağmen, aynı şahıslar yeni dava açılarak Muhsin Yazıcıoğlu dosyasından tutuklanmadılar. Bu suikaste birlikte katılan unsurlar halen birbirlerini korumaktadırlar. Diğer taraftan Türk ordusunun tamamını darbeci gibi göstere 15 Temmuz afişlerini de şiddetle kınıyorum. Darbe teşebbüsü askeriyle, polisiyle vatandaşıyla birlikte topyekün Türk milleti tarafından engellenmiştir’’ dedi.