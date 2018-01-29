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Alper Potuk: Her pozisyonda tekme yedim

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Alper Potuk, 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor maçını değerlendirdi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 00:38
Alper Potuk: Her pozisyonda tekme yedim

"Buraya yüzde yüz kazanmaya gelmiştik." diyen Alper Potuk, "Bunu maçın başından yediğimiz gole kadar yüzde yüz hissettirdik. Şampiyonluk yolunda bu deplasman çok önemliydi. Golden sonra oyundan biraz düştük, dağıldık. Golü atmak için ataklar yaptık. Beraberliği yakaladık; ancak üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Tartışmalı pozisyonlarla ilgili konuşan Alper, "Benim de anlamadığım bir şekilde maça başlar başlamaz arkadan kasti tekmeler yedim. 1 değil 2 değil, direk arkadan topla alakası olmadan basmalar kabul edilebilecek şeyler değil. Hakem görmemiş olabilir ama dikkat edilmeli. Rakibin sağ beki her aldığım pozisyonda arkadan kasti basmaları vardı." dedi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 00:38
  1. Alper Potuk
  2. Fenerbahçe
  3. Trabzonspor
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