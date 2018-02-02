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Alpaslan Kuytul hakkında flaş karar

Adana'da yapılan operasyonda 24 vakıf görevlisiyle gözaltına alınarak emniyetteki sorgusu devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının kurucu başkanı Alparslan Kuytul hakkında istenen ceza belli oldu.

02 Şubat 2018 Cuma 11:12
Alpaslan Kuytul hakkında flaş karar

Cumhuriyet savcılığınca, ihbarlar doğrultusunda Kuytul hakkında daha önce "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından başlatılan soruşturmalar tamamlanıp 2 ayrı iddianame hazırlandı.

Adana 2. ve 22. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edilen iddianamelerde Kuytul için 7 yıl hapis cezası istendi.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamede, Kuytul'un video paylaşım sitesinde 1 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan konuşmasında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği belirtildi.

Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ise Kuytul'un vakfa ait sosyal paylaşım sitelerine yüklenen video görüntülerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini destekler mahiyette açıklamalar yaptığı belirtildi.

İddianamede, Kuytul'un konuşmalarında darbe girişimi sonrası tutulan demokrasi nöbetlerine de tepki gösterip "Demokrasi dediğiniz zaman tüm haramları da kabul etmiş oluyorsunuz. Ben söylüyorum kim demokrasi için sokaklara çıkarsa gayri İslami bir düzeni savunmuş olur. Bunun da hesabını Allah'a verir." diyerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği aktarıldı.
Kuytul'un, halk arasında dini inanç ve siyasi düşünce ayrımı yaptığı belirtilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Halkın bir kesimini ve özellikle kendi etrafına topladığı taraftarlarını diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, taraftarlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösteriye emniyet güçlerinin müdahale etmesi üzerine yaptığı konuşmalarda insanların dini inanç ve duygularını da kullanarak taraftarlarını halkın bir kesimi ve olaya müdahale eden emniyet güçleri aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, kamu barışına zarar verdiği, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunanlara karşı halkın direnmesini ve demokrasi nöbetlerini tutmalarına karşı gelen konuşmalarda bulunduğu, Cumhurbaşkanına hakaret ederek ülkemizin ve bölgemizin içerisinden geçtiği süreçte kaos ve kargaşa yaratmaya yönelik olduğu, şüphelinin son zamanlardaki söylemlerinde kin ve düşmanlık tahrikinin daha da arttığı, bu itibarla halkımız arasında yaratılmaya çalışılan ayrımcılık, kin ve düşmanlık tahrikinin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden olduğu anlaşılmıştır."

Sanık Kuytul'un önümüzdeki günlerde 2 ayrı davadan yargılanmasına başlanacağı öğrenildi.

Vakfa yönelik operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ve sorumluların arasında yer aldığı 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 25 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alınmıştı.

Vakfın genel merkezinin bulunduğu binada yapılan aramalarda, bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti.

Kuytul ve diğer şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 11:12
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