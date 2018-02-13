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Alparslan Kuytul, Bolu Cezaevi'ne gönderildi

Tutuklanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

13 Şubat 2018 Salı 14:30
Alparslan Kuytul, Bolu Cezaevi'ne gönderildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta Adana, Niğde ve Elazığ'da 33 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda ilk etapta kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

Dün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ile Taha Yasin D., İdris B., Erol A. ve Ali A. tutuklandı, 6 kişiye ev hapsi, geri kalan zanlılara ise adli kontrol kararı uygulandı.

KUYTUL BOLU'YA, 4 KİŞİ İZMİR ÖDEMİŞ'E GÖNDERİLDİ

Tutuklanan Alparslan Kuytul ve diğer 4 kişi tutuklandıkları gece Kürkçüler Cezaevi'ne götürüldü. Ancak buradan sabaha karşı da güvenlik gerekçesiyle Kuytul Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Diğer 4 kişi ise İzmir Ödemiş F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Bu arada, cumhuriyet savcısı da ev hapsi alan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan 20 kişinin tutuklanması için mahkemeye itirazda bulundu. Ancak mahkemenin savcının bu talebini reddettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 14:30
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