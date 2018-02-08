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Alparslan Kuytul adliyeye böyle sevk edildi

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 28 kişi adliyeye sevk edildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 15:48
Alparslan Kuytul adliyeye böyle sevk edildi

Adana merkezli 3 ilde yürütülen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri soruşturma kapsamındaki çok sayıda dosyayı da adliyeye getirdi.

VAKIF BAŞKANI DA VAR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve üyesi gözaltına alınmıştı. Vakfın genel merkezinin bulunduğu binadaki aramalarda, bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına mahkemece kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı kayyum atanmıştı.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE POLİS GELDİ

Adana emniyeti Kuytul'unda aralarında bulunduğu 28 kişiyi yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk etti. Çevre illerden gelen takviye çevik kuvvet polisleri adliye civarında kuş uçurtmadı. Adliyeye çıkan sokaklar ve İnönü Parkı etrafı ve polis bariyerleri ile kapatıldı. Ayrıca yol kenarlarında TOMA araçları hazır bekletildi. Kadınlar bir yere toplanıp Kuytul'u bekledği görüldü.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 15:48
  1. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı
  2. Alparslan Kuytul

YORUM YAZ

  • YorgunYorgun1 sa önce
    Cemaat dediğin camide olur bu tür herifleriçok gördü insanları soyanlar hap yapanlar bu da sosyal medya fenomoni kabadayılık yapar ona buna hakaret eder alim dediğin mulayim olur insanları kırmaz mütavazidir vessala
  • eminemin1 sa önce
    Adamın yaptığı açıklamalarda suç unsuru veya hakaret varsa, o açıdan yargılanabilir. fakat cemaat ve vakıfları terör örgütü veya fetö ile bağlantılı kabul ederek üyelerine ve cemaatlere teröist muamalesi yapılması bu kadar kolay olmamalı. bunun sonu hayra gitmez.
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