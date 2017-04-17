% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Alonso: Barcelona'nın kapısından döndüm

Bayern Münih'in İspanyol futbolcusu Xabi Alonso verdiği röportajda Barcelona'nın kapısından döndüğünü belirterek, "Guardiola beni Barcelona'ya istedi ama Busquets'i tercih etti" ifadelerini kullandı.

Alonso: Barcelona'nın kapısından döndüm
Eklenme: 17 Nisan 2017, 14:54

Bayern Münih'in İspanyol orta saha futbolcusu Xabi Alonso, 2009'da Real Madrid'e imza atmadan önce Barcelona'ya transfer olmaya yaklaştığını söyledi.

İspanya'nın El Pais gazetesine verdiği röportajda 35 yaşındaki futbolcu, Josep Guardiola döneminde Barcelona'nın kendisini transfer etmek istediğini belirterek, "Liverpool beni göndermek istediğinde, Barcelona'nın kapısından döndüm" dedi.

Real Madrid'e 2009'da transfer olmadan önce Barcelona'nın kendisine ilgi gösterdiğini aktaran Alonso şunları söyledi:

  • "Guardiola o dönem Liverpool'un teknik direktörü Rafael Benitez'i arayıp onun oyun sistemine uyduğumu söylemişti. Guardiola beni Barcelona'ya istedi ama Busquets'i tercih etti. Busquets de doğru seçim olduğunu kanıtladı ve harika bir oyuncuya dönüştü."

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan İspanyol futbolcu, kariyerinde Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih formaları giydi.

 
EtiketlerBarcelonaMünihBayern MünihİspanyaReal MadridMadrid
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?