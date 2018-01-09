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"Alo Evlat Hattı" ekibi yaşlı kadının evini yeniledi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde belediye tarafından  kurulan "Alo Evlat Hattı" ekibi, engelli oğlu ve kızı ile yaşayan 80 yaşındaki  Hatice Yılmaz'ın evinin tadilatını gerçekleştirdi.

09 Ocak 2018 Salı 14:48
"Alo Evlat Hattı" ekibi yaşlı kadının evini yeniledi

BaşbakanBinali Yıldırım'ın tavsiyesi üzerine Kartepe Belediyesi  tarafından hayata geçirilen "Alo Evlat Hattı" ekipleri, çocuğu olmayan ya da  çocuğunu kaybeden yaşlılar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla ilgileniyor.

"İhtiyacınız olduğunda evladınız kapıda" sloganıyla oluşturulan "Alo  Evlat Hattı" (371 11 71) ekipleri, Rahmiye Mahallesi'nde ikamet eden yüzde 80  engelli oğlu ve kızıyla yaşayan 80 yaşındaki Hatice Yılmaz'ın talebini yerine  getirdi.

Yılmaz tarafından Kartepe Belediyesi'ne yapılan başvuru sonrasında  harekete geçen ekipler, inceleme sonrasında evin ihtiyaçlarını belirledi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yılmaz'ın evinde  akıtan çatı yenilendi, ahşap olan eskimiş pencereleri plastik doğramayla  değiştirildi, evin dış cephesi de sıvanıp boyanarak aileye teslim edildi.

"Ekibimiz ilçemizdeki zor durumda olan herkese ulaşmaktadır"

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, gazetecilere yaptığı  açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren hemşehrilerinin iyi gününde kötü  gününde yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Özellikle kimsesi kalmamış hemşehrilerinin kardeşi, ağabeyi ve evladı  olmaya çalıştıklarını ifade eden Üzülmez, "Bu düşüncemizden asla taviz vermedik,  vermeyeceğiz. Ödüllü projemiz Alo Evlat Hattı ekibimiz ilçemizdeki zor durumda  olan herkese ulaşmaktadır. Hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya devam  edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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