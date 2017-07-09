Almanya'yı yakıp yıktılar! Kim bu 'siyah blok'?

Almanya’nın Hamburg kentinde yapılan G-20 zirvesinde liderler kapalı kapılar ardında toplanırken, düzen karşıtı göstericilerle polis arasında yer yer sokak savaşını andıran sahneler yaşandı. Kentin Schanzenviertel semti adeta savaş alanına döndü. Kendilerine “Siyah Blok” adı veren, tamamen siyah giyinen ve yüzlerine siyah maske çeken şiddet yanlısı göstericiler kentin altını üstüne getirdi. Polise karşı şiddet kullanmak amacıyla kaldırım taşları söküldü.

Bölgede önceki gece yaşanan şiddet olaylarında göstericiler molotofkokteyli, demir çubuklar, yön levhaları, taş ve şişelerle polise ve çevredeki işyerlerine saldırdı. Ellerinde demir sopa ve molotofkokteyli bulunan göstericilerin bölgedeki bazı binaların çatısına kaçması üzerine özel kuvvetler bölgeyi kontrol altına aldı. Yaklaşık 500 gösterici bir marketi yağmaladıktan sonra ateşe verdi.

‘ARABAM YANDI’

Bazı süpermarket ve dükkânların camları kırıldı. Apple ürünleri satan bir bilgisayar dükkânı talan edildi. Barikatlar ateşe verildi. Şiddet olaylarından kentte yaşayan Türkler de olumsuz etkilendi. Sigortacı Necati Sarıkaya’nın lüks marka otomobili tamamen yandı.

Sarıkaya, “Arabam gözümün önünde yandı. Çok öfkeliyim ve bu şiddet eylemlerini kesinlikle tasvip etmiyorum ve anlayış duymuyorum” dedi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Polisin sert şekilde müdahale ettiği olaylarda çok sayıda gösterici yaralandı. Göstericilerin yaralıları polise bildirmemelerinden dolayı, polis yaralılar hakkında bir sayı veremedi. Öte yandan göstericiler, 30 yıldır otonom grupların işgal ettiği Rote Flora tiyatro binası çevresinde yaralılara yardım için Twitter üzerinden sağlık ekiplerine çağrıda bulundu.

KİM BUNLAR

HAMBURG polisi göstericilerin ezici çoğunluğunun barışçıl gösteri yapmak istediğini, ancak eylemciler arasında bin 500 civarında şiddet yanlısı “Siyah Blok” taraftarlarının bulunduğunu belirtti.

Federal Almanya’da 1970’lerin sonunda düzen karşıtı ve anarşist görüşlere yakın bir protesto yöntemi olarak ortaya çıkan “Siyah Blok” hareketi katılımcıları siyah renkli kıyafetler giyiyorlar. Yüzlerini de kapatan akseuarlar da takan bu gruplar kapitalist düzen ve radikal sağ gruplara karşı gösteriler düzenliyor. Ancak bu göstericiler meydana gelen şiddet olayları gerekçesiyle çoğu kez polis müdahalesi ile karşılaşıyor.

BÖYLE ŞİDDET GÖRMEDİK

Alman basını ‘Siyah Blok’un bir örgüt olmaktan çok barışçıl yöntemlerle taleplerini gündeme getiremediğini düşünen ve şiddet uygulamaya hazır kişiler tarafından oluştuğunu belirtiyor. 8-10 kişilik gruplar halinde hareket eden gruplar çevreye fiziksel zarar verirken tanınmamak için yüzlerini kapıyor, aralarında konuşmuyorlar, cep telefonu taşımamayı tercih ediyorlar. Hamburg’ta ‘Siyah Blok’un eylemlerini kontrol altına almaya çalışan polis, şimdiye kadar böylesine bir şiddet dalgasıyla karşı karşıya kalmadıklarını söylüyor.

BÜYÜK TEPKİ

Alman Bild gazetesinde Filipp Piatov imzalı yazıda “Herhalde şimdiye kadar kendiniz çalışıp bir şeyin sahibi olmadınız, yoksa böyle utanmaz bir şekilde ortalığı yakıp yıkmazdınız. Almanya’nın müreffeh, özgür ve huzurlu bir demokrasi olması için hiçbir katkıda bulunmadınız” diyerek tepki gösterdi.

MERKEL HEDEFTE

Yaşanan yağma ve şiddetin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, G-20 zirvesi için solcu militanların en etkin olduğu bölgelerden biri olan Hamburg’u seçtiği için eleştirildi.

SORUMLU SİYASETTİR

Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild, 20 bin polisin elinden geleni yaptığına ancak Hamburg’ta 48 saat boyunca devlet kontrolünün sekteye uğradığına işaret etti. Bild, “Hamburg’un korkunç mesajı şu: Çeteler eğer yönetimi ele geçirmek isterse geçirebiliyor” diye yazdı. Merkel’in Bavyera’daki kardeş partisi CSU’dan politikacı Hans-Peter Uhl da zirvenin Hamburg gibi kalabalık bir şehirde yapılmasını eleştirdi. Polis sendikalarından biri de kentteki kaostan ve 200’den fazla polisin yaralanmasından Merkel ve Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz’u sorumlu tuttu. Der Spiegel’e konuşan sendikanın Hamburg şefi Jan Reinecke, “Kentte yaşanan yıkım ve polis yaralanmalarından siyasiler sorumludur” diye konuştu.