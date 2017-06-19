Almanya'yı Rusya korkusu sardı

Almanya, 24 Eylül 2017 tarihinde yapılacak genel seçimler öncesinde Rus hacker saldırılarına karşı tetikte bekliyor ve istihbarat örgütleriyle birlikte bir dizi önlem alıyor.

Yetkililerin bu kararında son dönemde gittikçe artan siber saldırıların etkisi büyük. 2015 yılında Almanya Parlamentosu bilişim ağlarına sızan siber suçlular toplam 16 gigabayt veriyi çalmıştı. Somut bir kanıt olmasa da saldırılar, “Pawn Storm” isminde, Rus istihbarat servisleriyle ilişkisi olduğu belirtilen karanlık bir gruba işaret ediyordu.

Geçtiğimiz mart ve nisan aylarında ise Almanya’nın en büyük iki parti grubu Hristiyan Birlik partileri (CDU ve CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile ilişkili düşünce kuruluşlarının bilgisayar ağlarına sızılmaya çalışılmıştı. Yine, bir sene önce Letonya’da sahte sunucular kuran sahtekarlar, Alman vekilleri oltamala mailleriyle avlamaya çalışmıştı.

İSTİHBARAT KURUMLARININ AÇIKLAMALARI

Almanya iç güvenlik istihbarat ajansı Anayasayı Koruma Federal Dairesi (BfV) Başkanı Hans Georg Maassen tarafından yapılan açıklamada ” Rusya tarafından seçimleri etkileme girişimine dair artan kanıtlar bulunuyor.” dendi. Maassen, seçim siber saldırıların seçim döneminde sıçrama yapmasını da beklediklerini belirtiyor.

Kremlin’in hedefinde, Putin tarafından sık sık eleştirilen ve 2017 seçimlerinde 4. kez seçim zaferi peşinde koşan mevcut Almanya Şansölyesi Angela Merkel olduğu iddialar arasında.

Her ne kadar, anketler Merkel’i sol eğilimli Sosyal Demokrat Parti (SPD) karşısında önde gösterse de, istihbaratın endişesinin Kremlin’in aşırı sağcı Almanya için Alternatif (Alternative für Deutschland) hareketini güçlendirmek için 2.5 milyon oyu hedeflemesi olarak gösteriliyor. AfD hareketi İslam karşıtı söylemlerinin yanı sıra Avrupa Birliği ve avroyu terketmek istemesiyle biliniyor.

Almanya’nın en üst düzey teknoloji güvenlik istihbaratı BSI Başkanı Arne Schönbohm da “Siber güvenlik en büyük önceliğmiz ve Şansölye Merkel de durumu son derece ciddiye alıyor.” açıklamasında bulundu.

180 YENİ PERSONEL VE KANUN HAZIRLIĞI

ABD’de hâlihazırda soruşturmaya konu olan seçim sistemine yönelik Rusya bağlantılı olduğu iddia edilen korsan saldırıların ardından Fransa da bilişim ağlarını güçlendirmişti. Merkel’in Hristiyan Demokrat Birliği Partisi (CDU), ülkenin saldırılara karşılık verebilmesine imkân sağlayacak bir kanun hazırlığı içeriside. İstihbarat örgütü BSI da bu kapsamda avukatlardan yazılımcılara varan 180 yeni personel alacağını duyurdu.

BSI, geçtiğimiz mayıs ayında Fransa’nın internet güvenliği istihbaratından sorumlu kurumlarıyla işbirliği görüşmeleri yapmıştı. Özellikle de Macron’un başkanlık kampanyasını hedefleyen saldırılar karşısında bilgi toplanmasına ve paylaşımına yönelik anlaşma sağlanmıştı.

Alman istihbaratı kamu dairelerine ait sistemlerin olası saldırılardan etkilenmesini önlemek için özel ekipler oluşturuyor.