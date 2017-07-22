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Almanya'yı korku sardı! Türk istihbaratçılar harekete geçti

Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maassen, Türk istihbaratının Almanya'da faaliyete geçtiğini iddia etti.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:00
Almanya'yı korku sardı! Türk istihbaratçılar harekete geçti

Habere göre Maassen, konuyla ilgili açıklamasında, "Türkiye hükümetinin Almanya’daki Türk toplumunu etkilediğine dair bilgilere sahibiz" ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel dün Alman hak savunucularının tutuklanması nedeniyle Türkiye ile ilgili ekonomi politikalarının, AB kredi ve mali yardım programlarının gözden geçirileceğini açıklamıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Gabriel’in ilişkilerin gözden geçirilmesine yönelik açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ve ülkelerin arasındaki krizi daha da derinleştirdiğini belirtmişti.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:00
  1. Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Hans-Georg Maassen
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