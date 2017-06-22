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Almanya'yı Erdoğan korkusu sardı! Yeni kriz kapıda

G-20 Zirvesi için 7-8 Temmuz’da Almanya’ya gidecek olan Erdoğan'ın Türk halkıyla buluşmak için düzenlenecek etkinlik kapsamında başvurulan salonlardan olumsuz yanıt geldi.

22 Haziran 2017 Perşembe 19:41
Almanya'yı Erdoğan korkusu sardı! Yeni kriz kapıda

Alman basınında yer alan haberlere göre, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'da yapılacak olan G-20 Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da Türk vatandaşlarla buluşmak istedi.

Bu nedenle zirve sonrası 9 Temmuz'da bir etkinlik gerçekleştirilmek üzere başvuru yapıldı. Almanya'nın KRV eyaletinde yapılması planlanan etkinlik için Düsseldorf ISS Dome adlı salon toplantı başvurusunu geri çevirdi. ISS Dome Sözcüsü Julia Kaballo, her sene yaz döneminde tadilat ve bakım yapıldığından başvuruya olumsuz yanıt verildiğini belirtti. Kendilerine bu konu ile ilgili başvuruyu kimlerin yaptığıyla ilgili bilgi vermedi.

Oberhausen kentindeki König-Pilsner-Arena için yapılan başvuruda sonuçsuz kaldı. Dortmund Westfalenhalle Salonu'nda aynı tarihte yapılacak başka bir etkinlik için o gün hazırlık çalışmaları yapılacağı belirtildi. Salon başvurusunu Ankara merkezli bir firmanın yaptığı iddia edildi.

10-14 BİN KAPASİTELİ

KRV eyalatinin bu üç en büyük salonların ortalama 10 ile 14 bin izleyici kapasitesi bulunuyor. Oberhausen kentindeki König-Pilsner-Arena'da Başbakan Binali Yıldırım, Türklere seslenmiş, Düsseldorf ISS Dome'de de ünlü pop sanatçısı Tarkan konser vermişti.

HENÜZ BAŞVURU YAPILMADI

Alman basınına göre, Almanya Dışişleri yetkilileri yapılması öngörülen etkinlik konusunda Türk tarafından henüz bir başvuru yapılmadığını belirtti. Ankara'dan ise bu konuyla ilgili de henüz bir açıklama yapılmadı. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ise kendilerine bu konuda böyle bir bilginin ulaşmadığını ifade ettiler.

KRİZ ÇIKMIŞTI

Nisan ayındaki Anayasa Referandumu öncesinde, Türk Milletvekillerinin Almanya'da Türklerle buluşma talebi, Ankara ve Berlin arasında ciddi bir krize neden olmuştu. Bu olayın ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Almanya'nın kararını Nazi dönemi uygulamalarına benzetmişti.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 19:41
  1. Erdoğan
  2. almanya
  3. hamburg
  4. Dış Politika Haberleri
  5. G-20 Zirvesi
  • M.A M.A4 sa önce
    Bana toprak aldirip stadyum yaptiricaksiniz inadinaa!!!
  • Yılancabbar Yılancabbar 5 sa önce
    Alman domuzunun niyeti ve maksatı ortadayken binlerce fetocupkk lı terorisitlerden bir tane bile teslim etmezken bu ziyareti yapmaktansa Dışişleri Bakanıyardimcisının yardımcısını yolla daha iyi.
  • abdoabdo5 sa önce
    ben olsam hiç gitmem
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