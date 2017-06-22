İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya'yı Erdoğan korkusu sardı

G-20 Zirvesi için 7-8 Temmuz’da Almanya’ya gidecek olan Erdoğan'ın Türk halkıyla buluşmak için düzenlenecek etkinlik kapsamında başvurulan salonlardan olumsuz yanıt geldi.

22 Haziran 2017 Perşembe 15:23
Almanya'yı Erdoğan korkusu sardı

Alman basınında yer alan haberlere göre, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'da yapılacak olan G-20 Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da Türk vatandaşlarla buluşmak istedi.

Bu nedenle zirve sonrası 9 Temmuz'da bir etkinlik gerçekleştirilmek üzere başvuru yapıldı. Almanya'nın KRV eyaletinde yapılması planlanan etkinlik için Düsseldorf ISS Dome adlı salon toplantı başvurusunu geri çevirdi. ISS Dome Sözcüsü Julia Kaballo, her sene yaz döneminde tadilat ve bakım yapıldığından başvuruya olumsuz yanıt verildiğini belirtti. Kendilerine bu konu ile ilgili başvuruyu kimlerin yaptığıyla ilgili bilgi vermedi.

Oberhausen kentindeki König-Pilsner-Arena için yapılan başvuruda sonuçsuz kaldı. Dortmund Westfalenhalle Salonu'nda aynı tarihte yapılacak başka bir etkinlik için o gün hazırlık çalışmaları yapılacağı belirtildi. Salon başvurusunu Ankara merkezli bir firmanın yaptığı iddia edildi.

10-14 BİN KAPASİTELİ

KRV eyalatinin bu üç en büyük salonların ortalama 10 ile 14 bin izleyici kapasitesi bulunuyor. Oberhausen kentindeki König-Pilsner-Arena'da Başbakan Binali Yıldırım, Türklere seslenmiş, Düsseldorf ISS Dome'de de ünlü pop sanatçısı Tarkan konser vermişti.

HENÜZ BAŞVURU YAPILMADI

Alman basınına göre, Almanya Dışişleri yetkilileri yapılması öngörülen etkinlik konusunda Türk tarafından henüz bir başvuru yapılmadığını belirtti. Ankara'dan ise bu konuyla ilgili de henüz bir açıklama yapılmadı. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ise kendilerine bu konuda böyle bir bilginin ulaşmadığını ifade ettiler.

KRİZ ÇIKMIŞTI

Nisan ayındaki Anayasa Referandumu öncesinde, Türk Milletvekillerinin Almanya'da Türklerle buluşma talebi, Ankara ve Berlin arasında ciddi bir krize neden olmuştu. Bu olayın ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Almanya'nın kararını Nazi dönemi uygulamalarına benzetmişti.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 15:23
  1. Erdoğan
  2. almanya
  3. hamburg
  4. Dış Politika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Flaş gelişme! Katar ekibi Qatar SC Yılmaz Vural'a teklif yaptı
    1. Flaş gelişme! Katar ekibi Qatar SC..
    2. İlk doğalgazı göndermeye başladılar...
    3. Hakkımı helal etmiyorum!
    4. 'Bağdadi'yi öldürdük' demişti... Rusya..
    5. Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye..
    6. THY'den bayram yolcularına acil çağrı
    7. Abdullah Avcı: Emre Belözoğlu dünyanın..
    8. Borsa rekorunu tazeledi
    9. 180 Milyon TL'ye rekor fiyatla..
    10. Şam'daki çatışmalarda 25 rejim askeri..
    11. Borsa'dan yeni rekor! Tüm zamanların..
    12. Kırmızı bültenle aranan kişi..
    13. Sepetçiler Kasrına Kurulan İftar..
    14. Trump'ı "psikopat" olarak tanımladı
    15. Salgın gittikçe büyüyor... ölü sayısı..
    16. Türk otomotiv devine büyük şok!
    17. 3 Arakanlı Müslüman öldürüldü
    18. Endonezya ve Malezya asker gönderecek...
    19. O Avrupa ülkesinin askerleri Türkçe..
    20. Asker sayısı arttırıldı... TSK'dan..
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    ‘Türkiye Afrin’e giriyor’
    ‘Türkiye Afrin’e giriyor’
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!