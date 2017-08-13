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Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!

Havalimanının yolcu terminali binası 1.3 milyon metrekare ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminal binası olacak. İlk etapta yılda 90 milyon yolcuya hizmet sunulacak

13 Ağustos 2017 Pazar 19:01
Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!

Dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın yüzde 61.75’i tamamlanırken 76.5 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilen mega proje, uzaydan da görülebiliyor. Dünya havacılığının merkezi olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk etabı 29 Ekim 2018 yılında açıldığında da gece uzaydan ışıl ışıl haliyle de dikkat çekecek. 

Habertürk’ten Gökhan Artan'a özel açıklamalarda bulunan İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, "O kadar büyük bir proje ki uzaydan görülebilecek bir iş bu. Helikopterle bile tamamını göremiyoruz. Dünyanın en büyük havalimanı yapılanması. Uçaktan baktığımızda ancak tüm alanı görebiliyoruz" dedi.

Havalimanının toplam proje alanı 61.2 km2 yüzölçümüne sahip San Marino ülkesinin yüzölçümünden daha büyük. 3.5 milyon metrekarelik birinci etap toplam inşaat alanı Monako’nun toplam alanının 1.7’sine yaklaşık iki katına tekabül ediyor. 

‘EN GÜZEL HAVALİMANI’ 

İstanbul Yeni Havalimanı’nın dünyada sadece en büyük havalimanı sıralamasını değil en güzel havalimanı sıralamasını da değiştireceğini dile getiren Akçayoğlu, "Bu özel proje tasarımından tutun içerisindeki ekipmanlarına kadar çok akıllı olacak. Tabii ki en güzel havalimanı iddiamız olacak. Tasarımda ödüller de aldık. Açıldığında da ödüllere aday olacağını sıralamaya gireceğine inanıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 19:01
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  3. 3. havalimanı
  • HaydaHayda1 sa önce
    Google earth gibi geldi uzaydan cekilmisten cok. Almanya bizi niye kıskanacak ki? Biz adamların arabalarını kıskanıyor muyuz? Bal gibi biniyor devlet erkanimiz
  • GaniGani1 sa önce
    Çok komikler yahuuu....
  • ercanercan1 sa önce
    Almanlar niye çıldırıyormuş anlayamadım, böyle bir havaalanı yapacak teknolojileri ya da paraları mı yok?
  • KaradenizliKaradenizli1 sa önce
    COK KOMIKSINIZ.ALMANYAYI SAVUNMAM AMA BIZ ONCE KAMUDAKI TRILYONLUK BINLERCE ALMAN MALI MERCEDES AUDI WOLSWAGEN KULLANMAYA DEVAM EDERSEK ALMANLANLAR BIZI DAHA COK KISKANACAK. !!!! OZELLIKLE ALMANYADAN ITHAL ETTIGIMIZ TIBBI ILACLAR TARIMDA KULLANILAN SOLUCANI BILE ALMANYADAN ITHAL EDIYORUZ.BIZ TEKNOLOJI URETEMEDIGIMIZ SURECE BUNLAR BOS LAF.TEKNOLOJI URETMELIYIZ
  • ayranayran1 sa önce
    Almanlar kesin kıskanıyordur, Bmw, Mercedes, Audi daha sayamadığımız diğer markaları olan bir ülke kesin kıskanıyordur, o kadar kıskanıyorlar ki sürekli bu ülke yöneticilerine Mercedes satıp duruyorlar nasıl bir kafa Almanya niye kıskansın sen onu yapıyorum diyorsun ama 40 yıl sonra ancak devlete geçiyor, 40 yıl sonra senin olacak bir yapıyı başkaları niye kıskansın hemde 40 yıl boyunca o kıskanıyor diyenlere çalışacak...
  • benben1 sa önce
    ersan kardeş daha fazlasını söyleyim biraz daha gül diye havalimanı ihalesini alan firmalar krediyide alman bankalarından aldı hemde hazine garantili.
  • Gokhan GunesGokhan Gunes1 sa önce
    Yazik kesilen agaclara
  • 1453Bayram 1453Bayram 1 sa önce
    Inşallah kazasız belasız faliyete geçer de vatana hayırlı hizmette bulunur.
  • ErsanErsan1 sa önce
    Ruzgar gulu ihalesini almanlara ver havalimaninin koruk ihalesini alman simens e ver devlet erkani alman matka makam araclarina binsin sonrada almanlar cildiriyor diye haber yap sadece guluyorum bu habere
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