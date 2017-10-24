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Almanya'ya inen Türklere skandal uygulama

İstanbul'dan Münih Havalimanı'na inen Türk vatandaşları, köpekle aranma şokuyla karşılaştı.

24 Ekim 2017 Salı 16:47

Geçtiğimiz günlerde Viyana Havalimanı'nda Türk yolculara yapılan çirkin muamelenin bir benzeri bu kez Almanya'nın Münih Havalimanı'nda yapıldı. Görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 16:47
  1. Almanya
  2. Türkiye
  3. Münih
  • KılıçKılıç10 sa önce
    Bizimkilerin bunları domuzla aramasını isterdim
  • Yaşar Yaşar 10 sa önce
    Yapılacak işlem belli aynen avusturyaya verilen karşılık gibi köpekle arama.
  • MelekMelek10 sa önce
    Memleketin itibarı bu kadar işte.
  • alaettin alaettin 10 sa önce
    BU GÜZEL BİR FİKİRBUNU YAPTINMI YAKIŞIR ONNLARABU NE DİYEMEZLER BUYÜKKEMİĞİDE YİYEMEZLER
  • SedaSeda10 sa önce
    Fatih orası almanya burdaki gibi kimseyi haksız yere tutuklamazlar. Zaten gurbetçilerde bunu çok iyi bildikleri için orda rahat rahat yaşıyolar. Burda kazancakları paranında 10 katını kazanmaları cabası. Ordan atıp tutmak kolay sıkıyosa gelsinler bırda yaşasınlar.
  • fatihfatih11 sa önce
    bu sedagibiaptallarparti ayrımcılığı değilgurbetçilerimizi türk olarak göremiyorsa bu seda gibi düşünenlerin domuz alman zihniyetinden ne farkı var ,,,, yani almanyadaki ak partili türkleritutuklasalarsuçsuz yerebu selda gibilerideohçekecekgaliba ,unutmamaklazımkibizlerbütünüyleTÜRKÜZbu böyle biline,tabianlayana....
  • AydınAydın11 sa önce
    Boşverin kendileri daha aşağı ....
  • ErsinErsin11 sa önce
    Sifir sorun diye ciktilar yola masallah sorunsuz bi ülke kalmadi, bakalim bu balon nerede patliyacak ama olan yine vatandasa olacak.
  • SahinSahin11 sa önce
    Adamlar sürekli sinirleri ve sınırları zorluyorlar. Bizim hükümet hala cez, caz peşinde.kardesim masaya yumruğumuzu vurun artik.Bu ne rezilliktir.
  • FaikFaik12 sa önce
    Seda sen alman kurtumusun yoksa milletimiz nerede bizim reylerde orada
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