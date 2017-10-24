Almanya'ya inen Türklere skandal uygulama
İstanbul'dan Münih Havalimanı'na inen Türk vatandaşları, köpekle aranma şokuyla karşılaştı.24 Ekim 2017 Salı 16:47
Geçtiğimiz günlerde Viyana Havalimanı'nda Türk yolculara yapılan çirkin muamelenin bir benzeri bu kez Almanya'nın Münih Havalimanı'nda yapıldı. Görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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Kılıç10 sa önce Bizimkilerin bunları domuzla aramasını isterdim Yaşar 10 sa önce Yapılacak işlem belli aynen avusturyaya verilen karşılık gibi köpekle arama. Melek10 sa önce Memleketin itibarı bu kadar işte. alaettin 10 sa önce BU GÜZEL BİR FİKİRBUNU YAPTINMI YAKIŞIR ONNLARABU NE DİYEMEZLER BUYÜKKEMİĞİDE YİYEMEZLER Seda10 sa önce Fatih orası almanya burdaki gibi kimseyi haksız yere tutuklamazlar. Zaten gurbetçilerde bunu çok iyi bildikleri için orda rahat rahat yaşıyolar. Burda kazancakları paranında 10 katını kazanmaları cabası. Ordan atıp tutmak kolay sıkıyosa gelsinler bırda yaşasınlar. fatih11 sa önce bu sedagibiaptallarparti ayrımcılığı değilgurbetçilerimizi türk olarak göremiyorsa bu seda gibi düşünenlerin domuz alman zihniyetinden ne farkı var ,,,, yani almanyadaki ak partili türkleritutuklasalarsuçsuz yerebu selda gibilerideohçekecekgaliba ,unutmamaklazımkibizlerbütünüyleTÜRKÜZbu böyle biline,tabianlayana.... Aydın11 sa önce Boşverin kendileri daha aşağı .... Ersin11 sa önce Sifir sorun diye ciktilar yola masallah sorunsuz bi ülke kalmadi, bakalim bu balon nerede patliyacak ama olan yine vatandasa olacak. Sahin11 sa önce Adamlar sürekli sinirleri ve sınırları zorluyorlar. Bizim hükümet hala cez, caz peşinde.kardesim masaya yumruğumuzu vurun artik.Bu ne rezilliktir. Faik12 sa önce Seda sen alman kurtumusun yoksa milletimiz nerede bizim reylerde orada