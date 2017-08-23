Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya’ya büyük şok! Dev markalara yatırım yasağı

Dünyada milyarlarca dolara yön veren varlık yöneticileri Alman otomobil şirketlerine yatırımı yasakladı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:14
Almanya’ya büyük şok! Dev markalara yatırım yasağı

Dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketleri Union Investment, Erste ve Acadian, Alman otomobil devleri ile ilgili son gelişmeler ardından bu şirketlere yatırım yapmama kararı aldı.

Volkswagen, Audi, Porsche, BMW ve Daimler’ın en az on yıldır gizli toplantılarda bir araya geldikleri ve bu toplantılarda otomobil teknolojileri ve parçaları ile ilgili gizli anlaşmalar yaptıkları iddia edilmiş, geçen ay da Brüksel’den yapılan açıklamada bu konunun soruşturulacağı duyurulmuştu.

Gelişmeler üzerine bu otomobil şirketlerine yönelik risklerin artmasını gerekçe gösteren bazı varlık yönetim şirketleri, bu markalara yatırım yapmama kararı aldı.

Almanya’nın en büyük üçüncü fon yönetim şirketi de olan ve 300 milyar eurodan fazla varlığı yöneten Union Investment, “Yasal risklerin artması nedeniyle” bu şirketlere yatırımları durdurdu.

Erste ve Acadian varlık yönetim şirketleri de benzer şekilde “çevresel, sosyal ve yönetim endişelerini” gerekçe göstererek bu şirketlere yatırımları yasakladı.

Aralarında yönettiği 711 milyar euro ile Almanya’nın en büyük varlık yönetim şirketi olan Deutsche Asset Management ve 100 milyar eurodan fazla varlığı yöneten Fransa-Belçika ortaklığı Candriam gibi daha birçok varlık yönetim şirketinin de bu otomobil markalarına yatırımlarını gözden geçirdikleri de iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:14
  1. almanya
  2. şok
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbeci olduğunu inkar ediyordu! Görüntüler izletilince şok oldu
    1. Darbeci olduğunu inkar ediyordu!..
    2. Mehmetçik "Kartal yuvası"nda vatan..
    3. Kazıklı Voyvoda kimdir?
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mattis randevusu..
    5. İsrail Büyükelçisi'nden önemli..
    6. Kadir Topbaş'tan 'hastaneye..
    7. Bakanlıktan flaş 'yumurta' açıklaması!
    8. Ulaşılması zor ilaçları artık Türkiye..
    9. Et nasıl temizlenir? Kanlı et yıkanır..
    10. AB'yi şoke edecek karar: Terk edeceğiz!
    11. O rezaletin bir ucu Fetullahçı babaya..
    12. Skandal! Mustafa Kemal'e 'mason' diyen..
    13. İtalya'dan geliyor...Beşiktaş'a bir..
    14. Selçuk İnan Başakşehir'e, Emre..
    15. O ülkeden flaş Kandil açıklaması!..
    16. 'Topbaş hastaneye kaldırıldı'..
    17. 'Terörist' Can Dündar yine..
    18. Aykut Kocaman: "İstediğimiz kadar gol..
    19. Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar!..
    20. Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden 143..
    Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...