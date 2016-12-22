Almanya'nın Türkiye hazımsızlığı!

Rusya Merkez Bankası, Deutsche Bank’ın Rus şirket hisselerinde manipülasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Commerzbank ise “Türkiye: Ekonomi çöküyor” başlıklı raporunda karamsar tablo çizdi.

Rusya Merkez Bankası, Deutsche Bank Rusya şubesinden bir bankacının Gazprom’un da aralarında bulunduğu büyük şirketlerin hisseleri üzerinde 2013-2015 yılları arasında büyük çapta manipülasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya Merkez Bankası’nın internet sitesinden dün yapılan açıklamada “09.01.2013 ile 02.07.2015 tarihleri arasında 8 kıymetli evrakta Yuri Dmitriyeviç Hilov’un yönetimindeki 4 kişilik bir grup tarafından manipülasyon gerçekleştirildiği tespit edildi. Söz konusu kişilerin manipülasyonla büyük çapta kâr ettiği belirlendi” ifadeleri kullanıldı. Bankadan 2015 yılında ayrılan Hilov ile ailesinin 255 milyon ruble (6.1 milyon dolar) kar elde ettiği açıklandı.

Merkez Bankası, işlemlerin Rus gaz devi Gazprom, Rosneft, Lukoil, Magnet, VTB ve Sberbank gibi önemli şirketlerin hisseleri üzerinde yapıldığını da aktardı.

Olayın Hilov’un büyük borsa acentelerinde hesap açan akrabaları ile gerçekleştirdiği işlemlerin saptanması sonucunda öğrenildiği ve konuyla ilgili güvenlik güçlerine bilgi verildiği de belirtildi. Son skandal halihazırda Rus müşterilerinin milyarlarca dolarını ülke dışına ‘yetkililerin izni olmadan’ çıkarmakla suçlanan Deutsche Bank üzerindeki baskıları artırabilir. Bir diğer Alman bankası Commerzbank ise Türkiye ekonomisine dair olumsuz bir rapor aldı. Raporun başlığı bile içeriğin ne kadar karamsar olduğunun göstergesi: “Türkiye: Ekonomi çöküyor.”

‘2017 TAMAMEN MASAL’

Alman Commerzbank’ın “Türkiye: Ekonomi çöküyor” başlıklı raporunda, TÜİK’in açıkladığı büyüme verilerini kendisi mevsimsellikten arındırdı. Ekonomistlere göre bu hesapla Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4.5 oranında küçüldü.

TÜİK, üçüncü çeyrekte ekonominin yıllık bazda yüzde 1.8 küçüldüğünü açıklamıştı. Commerzbank’a göre yüzde 4.5 daralma ekonomi için ‘felaket’ düzeyde ve bunu şu örnekle açıklıyor: “Ekonominin sonraki 3 çeyrek boyunca aynı oranda daraldığını düşünün. Bu 2017’nin ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 16.8 daralmaya işaret ederdi. 2017’ye baz etkisi ile düşük büyüme ile girileceğini öngören Commerzbank, ekonominin 2017’de büyüme kaydetmesinin oldukça zor olduğunu savundu. “Türkiye ekonomisinin mevcut durumu oldukça kötü. Büyüme verileri de bunu gösterdi” diyen Commerzbank, “Ancak gerçekte durum daha kötü ve 2017’ye ilişkin bütün tahmin tamamen masal” ifadelerini kullandı.

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