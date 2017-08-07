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Almanya'nın PKK'lı vekilinden küstah sözler!

Alman devlet televizyonunda ekrana gelen programın konuğu olan Dağdelen, para yardımının kesilmesini ve müzakerelerin durdurulmasını istedi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:42
Almanya'nın PKK'lı vekilinden küstah sözler!

Kürt-Alevi kökenli Alman milletvekili Sevim Dağdelen, Alman devlet televizyonu ARD'de sabah saatlerinde ekrana gelen programın canlı yayın konuğu oldu.

Dağdelen, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği programda Türkiye'yi yerden yere vurdu.

KÜSTAH TEHDİTLER

Türkiye'ye yapılan para yardımının kesilmesini isteyen Dağdelen, Avrupa Birliği'nin müzakereleri durdurarak Türkiye'yi istediğini yaptırabileceğini savundu.

Almanya'nın Türkiye'ye karşı yanlış politika uyguladığını ifade eden Kürt asıllı vekil, Türkiye'ye yapılan yatırımların gözden geçirilmesini istedi. 

NATO'YA YALVARDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Sevim Dağdelen, NATO'da Erdoğan'ın sözünü dinleyen üst düzey askerlerin olduğunu söyledi.

NATO'daki bu askerlerin yanlış yaptığını savunan Dağdelen, Türkiye'nin tehlike olarak görülmesini istedi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:42
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  6. Avrupa Haberleri
  7. Sevim Dağdelen
  8. Avrupa Birliği
  • CahitCahit28 dk önce
    Bu satilik hain vekili secenler ne ise yarar. Parlamentoyu basip neden kinamiyorlar. Onlar olsa dunyayi ayaga kaldiriyir. Nerde hain varsa avrupa ulkelerinde turk vekil olmus.
  • Zehra TezcanZehra Tezcan39 dk önce
    Senin gibi satilmislarin kendini TÜRKIYE karsisinda bu kadar ezik görüp yirtinmasi da ayri bir mutluluk.:o))) Hincinizdan gebereceksiniz:o)))) It ürür, kervan yürür! SIKIYORSA DURDUR:o))))
  • vatansevervatansever41 dk önce
    Hainlik mekan,irk,cinsiyetdinlemiyor...
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