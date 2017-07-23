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Almanya'nın neden paniklediği ortaya çıktı!

Büyükada baskınında ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan tutuklanan insan hakları savunucu görünümlü ajanların BND bağlantıları araştırılıyor.

23 Temmuz 2017 Pazar 11:54
Almanya'nın neden paniklediği ortaya çıktı!

İnsan hakları savunucuları kimliği taşıyan ajanların ‘veri güvenliği’ adı altında Büyükada’da düzenlediği toplantının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Almanya’yı paniğe sürükleyen kritik operasyonda, BND bağlantıları abluka altına alındı. Toplantı masasında bulunan ve tutuklanan isimlerin hem terör örgütleriyle hem de istihbarat örgütleriyle ilişkileri de ortaya çıktı. Alman istihbarat örgütü BND’nin Büyükada toplantısı finanse ettiği ve toplantıdan BND’ye Türkiye raporu gideceği iddiası inceleme alındı.

ALMANYA BU YÜZDEN PANİKLEDİ

Almanya’nın PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine verdiği açık desteğin ardından Türkiye ile gerilen ilişkileri, Büyükada operasyonu ile zirveye çıkmış durumda. Güvenlik güçleri, toplantıda bulunan ajanların, Alman istihbarat örgütü BND’ye rapor sunmak için hazırlıklar yaptığına dair şüpheleri derinlemesine inceliyor. Finansmanın BND tarafından sağlandığı düşünülürken, toplantı odasında bulunan isimlerden BND’nin kuklası olarak kimin görev yaptığı henüz belirlenemedi. Toplantının tüm masrafları bir kişi tarafından ödenecekti fakat ödeme yapılmayınca o kişi ortaya çıkmadı. Ayrıca ajanların irtibatlı olduğu tek istihbarat biriminin BND olmadığı, başka ülkelerin istihbarat birimleriyle de bağlantılı oldukları ifade edildi. Toplantıdaki isimlerin ayrıca, terör örgütlerinin tüm davalarını yakından takip ederek, Avrupa’nın yargılanma süreçlerine müdahale etmesi için girişimlere hazırlandığı da anlaşıldı.

SORGU TAKTİKLERİNİ İŞLEMİŞLER

Toplantıda konuşulduğu belirlenen bir diğer detay ise, yakalandıkları takdirde güvenlik güçlerinin hangi yöntemlerle kolayca kandırılacağı noktasında. Stres yönetimi adı altında yapılan konuşmalarda, polis tarafından gözaltına alındıkları zaman, sorgulanma sırasında nasıl soğukkanlı davranıp, emniyet sorgusundan pot kırmadan kurtulmanın yöntemleri işlenmiş.

Hamdi Koçoğlu-Yeni Şafak

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 11:54
  1. büyükada
  2. BND
  3. GÜNCEL Haberleri
  • halit yaşar Bükülmezhalit yaşar Bükülmez59 dk önce
    yahu hala bunlara vize uygulaması neden yapılmaz.kısasa kısas.başlayacağım bunların schengen vizesine.
  • E.ozdemir.E.ozdemir.1 sa önce
    Turkiye bu tür olayların peşini bırakıp iyice incelemeden araştırmadan tüm dunya ile bu kanıtları Paylaşmazssa hem bu fitnenin devamı gelecektir hemde dunyada bizi anlayan olmayacaktır. Öyleyse sonuna kadar arastirmaya devam. Bir iki havlayıp alman domuzuda pes edecektir. Turizmde almanlar yine akın akın geliyorlar işte kanıtı.
  • abdoabdo1 sa önce
    bunların çoğu hıristiyan ve bilhassa içimizdeki siyonist zengin yahudilerdir. yahudileri çok sıkı takip edin vede vergisel açıdan çok dikkatli inceleyin çok pislikler ortaya dökülecektir. esas baş çıban perde arkasındaki terörist ısrael vede içimizdeki yahudi vatan hainleridir. gerek abd ,england ve bazı ab ülkeleriısraeilin sömürgesidir yahudilerin yönetimindedir. yeni seçilen trump ve dış işleri bakanı yahudidir. gerek daeş-ışid-pkk-fatöş-ypg vesaire terör örgütleri bunların ve ab nin besleyip , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ......
  • osmanoğlu2023osmanoğlu20231 sa önce
    al birini vur ötekini dediğimiz olay bu konuda kendini en bariz konuda gösteriyor... beyin takımı abd'nin ve elemanlarını alamanların barındırdığı bu durumdaterör sevici ülkelerin israille birlikte aralarında su sızmadığı ve birbirlerinin destekçileri olmaları (aynen kitabımızda belirtildiği gibi) bize yine kitabımızda belirtilen çareleri uygulamaktan başka seçenek bırakmamakta olduğu bir gerçek ve bu tavsiye ve emirleri uygulamadığımız sürecede mutlu sonuca (hapy end) varamadığımız gibi fesadün kebir denilen terörün senelerdir devam ettiğini malesef yaşayıp görmekteyiz..!
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