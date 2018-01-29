Almanya'nın Leopard ambargosuna karşı yerli hamle!

Zeytin Dalı Harekatı için sınıra Leopard tankların sevk edilmesi üzerine PKK lobisi Almanya’da baskısını artırmış, Berlin yönetiminin Türkiye’deki bu tankların modernizasyonu projesini askıya aldığı öne sürülmüştü.

ÇAVUŞOĞLU: İPTAL ETME YOK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı, toplantı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok” açıklamasında bulundu. Tankların kullanımıyla ilgili sıkıntı olmamakla birlikte, modernizasyon kapsamında zırhların güçlendirilmesi ve güvenlik sistemlerinin revize edilmesi planlanıyor.

SİZ YAPMAZSANIZ BİZ YAPARIZ

Savunmada sık sık Alman ambargosuyla karşılaşan Türkiye bu konuda önlemini almış; Fırat Kalkanı Harekatı’nda zarar gören Leopard tanklarının onarımı, modernizasyonu ve yeni sistemlerin entegrasyonu için Fırat Projesi başlatılmıştı.

SSİK ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖRÜŞECEK

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) projeyi öne aldı. Komite, çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, proje için gerekli bütçenin de onaylanması bekleniyor. Sözleşme aşamasına gelinen projede yükleniciler de neredeyse netleşti. Leopard 2A4, M60A3 ve M60T tankları modernize edilecek.