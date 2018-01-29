Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya'nın Leopard ambargosuna karşı yerli hamle!

Leopard tanklarının modernizasyonunda Almanya’nın ambargo kararı alıp almayacağı tartışılırken; SSİK çarşamba günü toplanarak Fırat Projesi’ni görüşecek. Proje bu tankların yerli imkanlarla modernizasyonunu içeriyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 08:01
Almanya'nın Leopard ambargosuna karşı yerli hamle!

Zeytin Dalı Harekatı için sınıra Leopard tankların sevk edilmesi üzerine PKK lobisi Almanya’da baskısını artırmış, Berlin yönetiminin Türkiye’deki bu tankların modernizasyonu projesini askıya aldığı öne sürülmüştü.

ÇAVUŞOĞLU: İPTAL ETME YOK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı, toplantı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok” açıklamasında bulundu. Tankların kullanımıyla ilgili sıkıntı olmamakla birlikte, modernizasyon kapsamında zırhların güçlendirilmesi ve güvenlik sistemlerinin revize edilmesi planlanıyor.

SİZ YAPMAZSANIZ BİZ YAPARIZ

Savunmada sık sık Alman ambargosuyla karşılaşan Türkiye bu konuda önlemini almış; Fırat Kalkanı Harekatı’nda zarar gören Leopard tanklarının onarımı, modernizasyonu ve yeni sistemlerin entegrasyonu için Fırat Projesi başlatılmıştı.

SSİK ÇARŞAMBA GÜNÜ GÖRÜŞECEK

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) projeyi öne aldı. Komite, çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, proje için gerekli bütçenin de onaylanması bekleniyor. Sözleşme aşamasına gelinen projede yükleniciler de neredeyse netleşti. Leopard 2A4, M60A3 ve M60T tankları modernize edilecek.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 08:01
  1. Leopard
  2. almanya
  • Yunus 16Yunus 1616 dk önce
    BİZ YAPARIZ! YAN SANAYİ DE DÜNYA DA 2 NCİYİZ. Rahmetli ERBAKAN AĞIR SANAYİ DİYE DİYE ÖLDÜ. İstanbul, BURSA, Gaziantep, Kayseri, Konya..... SANAYİLERİ HERŞEYİ YAPAR
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp26 dk önce
    Ey Türkiyem : AB nde ne işin var ? İşte AB . . . Almanya . . . Pkk kuklası . . .
  • oğuz boyuoğuz boyu27 dk önce
    şimdiye kadar modernizasyonunu onlara yaptırmamız bile hata.kendimiz yapalım eminimki daha alaasını yaparız.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Günün âyet ve hadisi
  1. Günün âyet ve hadisi
  2. İstanbul’da şoke eden olay!
  3. Eli kanlı İsrail, Cemil Tekeli'nin..
  4. Kayseri'de define ararken patlatılan..
  5. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda..
  6. Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü 11..
  7. Kolombiya’daki bombalı saldırıyı ELN..
  8. Terör örgütü PKK’nın istihbarat..
  9. MİT önemli bilgilere ulaştı!..
  10. TürkAkım hattının çoğu bitti, azı..
  11. Tarihi Soçi zirvesi başlıyor
  12. Terör kuleleri NEB’le vuruldu
  13. İş stresi nedeniyle bankacılığı..
  14. Baklanov: Kürt devleti söz konusu değil
  15. Sınır ötesi hendek operasyonu
  16. Zeytin Dalı Harekâtı’na halk desteği..
  17. Avrasya Tüneli her türlü karda
  18. ‘Amerika, Suriye’yi Fırat’ın..
  19. Gençlere iş için tüm imkânlar seferber
  20. Gelir eşitsizliğine 30 milyarlık adım
İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...
Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
Alman siyasetçiden alçak ifade: Türkiye'ye talimat verip İslam'ı yasaklayacağız
Alman siyasetçiden alçak ifade: Türkiye'ye talimat verip İslam'ı yasaklayacağız
Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış