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Alman bakanın AB'ye yazdığı küstah 'Türkiye' mektubu ortaya çıktı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türk hükümetine karşı önlemlerin sertleştirilmesi istemiyle Avrupa Birliği'ne yazdığı küstah mektup ortaya çıktı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 08:34
Alman bakanın AB'ye yazdığı küstah 'Türkiye' mektubu ortaya çıktı

Almanya Dışişleri BakanıSigmar Gabriel'in Türkiye ile ilgili olarak 24 Temmuz tarihinde AB yetkililerine bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Alman Der Spiegel dergisi, Gabriel'in AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'a yazdığı mektupta Ankara'ya yönelik daha sert önlemler alınması çağrısı yaptığını bildirdi.

"ERDOĞAN'IN POLİTİKALARI AVRUPA DEĞERLERİYLE TEZAT İÇİNDE"

Spiegel'in haberine göre mektupta "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarının Avrupa değerler sistemiyle açık bir tezat içinde olduğu ve net bir yanıt gerektirdiği" ifadesi yer aldı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel'in mektupta "ilişkileri iyileştirmek için gösterilen çabaların Ankara'nın giderek daha agresif ve yapıcı olmayan politikalarıyla boşa çıkarıldığını" belirttiği ve "Türkiye için üyelik öncesi mali yardımların kısılarak hükümetin değil Türk sivil toplumunun yararına kullanılmak üzere demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarıyla sınırlandırılmasını" önerdiği kaydedildi.

"ŞU AN İÇİN YENİ İŞLERE GİRİŞİLMEMELİ"

Gabriel mektupta ayrıca "Avrupa Yatırım Bankası'nın proje teşviklerinde daha kısıtlayıcı olması gerektiği" görüşünü de dile getirerek "Temel çizgi, şu an için yeni işlere girişilmemesi olmalıdır" ifadesini kullandı.

AB'DEN ALMANYA'YA OLUMSUZ YANIT GELMİŞTİ

AB ise bu çağrıya olumsuz yanıt vererek Türkiye ile ilişkilerin sürdürülmesinden yana olduklarını bildirmişti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 08:34
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