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Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!

Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, Almanya'nın, Türkiye ile savunma projelerini gözden geçireceği ve donduracağı iddialarına ilişkin, 'Yolumuza devam ediyoruz. Alınabilecek bir karar belki bazı projeleri biraz yavaşlatır ama sonucu etkilemez. Milli ve yerli sistemler konusundaki motivasyonumuzu artırır. İnsan yapısı ise daha iyisini yaparız' dedi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:11
Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!

Türkiye ile Almanya arasında son dönemde gerilen ilişkilerde, iki ülke arasındaki savunma sanayisi projeleriyle bu alandaki ticari ilişkiler üzerinden verilen mesajlar dikkati çekiyor.

Türkiye'nin silah, mühimmat ve savunma malzemesi konusundaki taleplerine zaman zaman olumlu yanıt vermeyen Almanya'dan, son gelişmeler üzerine çeşitli kaynaklarca, "Türkiye ile yeni savunma projelerinin gözden geçirileceği ve donduracağı", "Yeni silah ihracatına izin verilmeyeceği" iddiaları dile getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm savunma ve güvenlik unsurlarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürüten Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), bu gelişmeleri yakından izliyor.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Almanya kaynaklı iddiaların hatırlatılması üzerine AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yönde alınabilecek bir karar belki bazı projeleri biraz yavaşlatır ama sonucu etkilemez. Milli ve yerli sistemler konusundaki motivasyonumuzu artırır. İnsan yapısı ise daha iyisini yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:11
  1. Türkiye ile Almanya
  • KılıçKılıç27 dk önce
    Aynen doğru yavaşlatır ama durduramaz
  • Vay beVay be30 dk önce
    Almanlara iyi koymuşuz, artık kolay kolay kalkamazlar. Hahahaha
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