Almanya'nın kararı teröristleri kudurttu: "Merkel Erdoğan'a boyun eğdi"

Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi Başkanı Yüksel Koç, Hamburg'da G20'ye karşı düzenlenen uluslararası yürüyüşe ana konuşmacı olarak beklenilen terör örgütü PYD'nin Eşbaşkanı Salih Müslim'e vize verilmediğini söyledi.

"MERKEL ERDOĞAN'A BOYUN EĞDİ"

Merkel hükümetinin vize yasağını eleştiren ve Merkel'in bu karayla Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen Koç "Merkel, Erdoğan'a boyun eğmiştir. Erdoğan'ı memnun etmek için Salih Müslim'in Almanya'ya gelmesi engellenmiştir" dedi.

Koç ayrıca yürüyüşte Müslim'in video aracılığıyla mesaj yollayacağını da söyledi.

Kaynak: OdaTV