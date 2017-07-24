Almanya'nın karalama kampanyası işe yaramadı

Hem Alman şirketlerin hem uluslararası sermaye Türkiye'nin 40 yıllık yatırım karnesini referans aldı. Türkiye'de 56 bin yabancı sermayeli, 28 bin de yerli-yabancı ortaklığa sahip şirket faaliyet gösterirken, kırk yılda uluslararası sermayeli firmalar tarafından 700 milyar TL'lik yatırım gerçekleşti.

ALMANLARI AYIRMADIK

Türkiye'yi ekonomik ilişkiler anlamında tehdit eden Almanya'nın çağrıları karşılık bulmadı. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda Türkiye'ye 47.9 milyar dolar yabancı sermaye geldi, aynı dönemde Alman şirketlerinin yatırımı da 3.8 milyar dolara ulaştı. Sabah'ın haberine göre, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Alman dostlarımızı Türk firmalarından ayırmadık. Yatırım yapan tüm yabancı girişimcileri Türk firmalarıyla eşit değerlendiriyoruz. Uluslararası sermayeli firmalar tarafından ülkemize giriş yapan 197.6 milyar dolarlık doğrudan yatırım, bu iddialara en güzel yanıttır" dedi. AK Parti ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, kaynağı hangi ülke olursa olsun ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin eşit hakka sahip olduğunu söyledi. Yılmaz, "Ülkemize yatırım yapmış şirketlere bakışımız çok açık, bunlar bizim şirketlerimizdir" diye konuştu.

21.5 MİLYAR $'LIK İTHALAT

Alman sermayesinin Türkiye'de büyük oranda doğrudan yatırımı bulunuyor. Almanya geçen yıl Türkiye'nin ihracatında birinci, ithalatta da Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı. Türkiye geçen yıl ihracatının yüzde 9.8'i olan 14 milyar dolar değerindeki kısmı Almanya'ya yaptı, Almanya'dan ise 21.5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi.