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Almanya'nın iddiasına Türkiye'den jet açıklama

Alman Der Spiegel Dergisi'nin Leopard tanklarıyla ilgili iddiasına Türkiye'den jet açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok." dedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:21
Almanya'nın iddiasına Türkiye'den jet açıklama

Spiegel dergisi, Türkiye'nin Afrin operasyonu nedeniyle Alman hükümetinin TSK'nın elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini rafa kaldırdığını bildirdi. Derginin iddiasıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Spiegel'e yaptığı açıklamada, hükümetin Suriye'nin kuzeyindeki durumdan dolayı "çok kaygılı" olduğunu söyledi.

ASKERİ EKİPMAN GÖNDERMEYECEKLER

Gabriel, mevcut koşullar altında askeri çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri ekipman gönderemeyeceklerinin açık olduğunu da ifade etti.

Merkel ile SPD'li Gabriel, Leopard tank satışının akıbetiyle ilgili nihai kararın, CDU ile SPD'nin kuracağı yeni 'büyük koalisyon' hükümetine kalması konusunda uzlaştı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:21
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