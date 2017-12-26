Almanya'nın 'alternatif Türkiye' planı!

Almanya merkezli Funke medya grubuna konuşan Gabriel, "Eğer İngiltere ile Brexit sonrası Avrupa ile ilişkilerini belirleyen zekice bir anlaşmaya varabilirsek, bu diğer ülkeler için bir model oluşturabilir" yorumunda bulundu.

AB'YE KATILMALARINI BEKLEMİYORUZ

Gabriel, Türkiye ve Ukrayna'nın kısa süre içinde Avrupa Birliği'ne katılmalarını beklemediklerini söylerken, Avrupa Birliği'nin bunun yerine söz konusu ülkelerle iş birliği için alternatif yolları denemesi gerektiğini ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği cephesinden böylesi bir yaklaşımın Ankara ile yeni ve daha yakın bir gümrük birliği anlaşmasına yol açabileceğini öne sürdü. Gabriel, Türkiye cephesinden gelen son ifadelerin Brüksel ile bir yakınlaşmaya olan istek olarak algılandığını, bu isteğin Berlin yönetimi tarafından da paylaşıldığını aktardı.