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Almanya'dan 'Zeytin Dalı' açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, BMGK TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı konusunda sorumlu bir tavır almasını umduğunu söyledi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:51
Almanya'dan 'Zeytin Dalı' açıklaması

Basın toplantısında konuşan Adebahr, "BMGK, bugün Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerini ve insani durumu ele alacak. BMGK üyelerinin sorumlu bir tavır almasını ve Suriye'de siyasi yolla çözülmesi gereken krizdeki gerginliğin tırmandırılmaması için düşüncesizce atılacak adımlardan kaçınılması çağrısı yapmasını umuyoruz" dedi.

BMGK, Fransa'nın talebi üzerine Suriye'deki son gelişmelerle, insani durum ve erişimin sağlanması konularını görüşmek üzere bugün toplanacak.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'deki son durumu değerlendirmek için BMGK'yı acil toplantıya çağırmıştı

 
Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 14:51
  1. almanya
  2. BMGK
  3. BMGK kararları
  4. suriye
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Suriye ' de ki, Eylemler Siyasi Yolla Çözülebiliyorsa, ABD, Neden Tırlar Dolusu Silah, Gönderdi? O Zaman ABD ye, Bunuda Sorsun.
  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 sa önce
    Batılı siyonistlere güvenilmez. Yardım diye cephane gönderirler, yardım diye profesyonal askeri eğitmen gönderirler. Katil siyonist Amerika, katil Esat, katil Rusya, katil Fransız, katil Almanya, katil İngiliz sivil halkı öldürürken neredeydiniz ? Yüzbinlerce insan öldü. Milyonlarca insan göç etmek zırunda kaldı. Ne yaptınız söyleyin.Sizin derdiniz teröriste destek vermek. Kahrolun eeeee miii!!!!!
  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 sa önce
    Bstılı siyonistlere güvenilmez. Yardım diyr cephane gönderirler, yardım diye profesyonal askeri eğitmen gönderirler. Katil siyonist Amerika, katil Esat, katil Rusya, katil Fransız, jatil Almanya, katil İngiliz sivil halkı öldürürken neredeydiniz ? Sizin derdiniz teröriste destek vermek. Kahrolun eeeee miii!!!!!
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