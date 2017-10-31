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Almanya'dan ve Azerbaycan'dan Medipol Sağlık Grubu'na ödül

Medipol Üniversitesi Hastanesi de 'Yılın En İyi Sağlık Kurumu' ödülüne layık görüldü.

31 Ekim 2017 Salı 09:57
Almanya'dan ve Azerbaycan'dan Medipol Sağlık Grubu'na ödül

Medipol, dünya standartlarında verdiği sağlık hizmetiyle bu yıl ülkemizden bir, Azerbaycan ve Almanya'dan iki olmak üzere toplamda 3 ödülün sahibi oldu. 

Medipol Üniversitesi Hastanesi (Medipol Mega Hastaneler Kompleksi), Azerbaycan'da düzenlenen The First 2017'de "Yılın En İyi Sağlık Kurumu", Avrupa Başarı Ödülleri'nde ise "Yılın Sağlık Kuruluşu" ödüllerine layık görüldü. 

Kardeş ülke Azerbaycan Medipol'ü seçti

Yılın en iyilerinin seçildiği "The First" 2017'nin sekizincisi, bu yıl Ekim ayında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlendi. Törende, "Yılın En İyi Sağlık Kurumu" ödülü kaliteli ve hasta odaklı sağlık hizmetiyle, Medipol Üniversitesi Hastanesi'ne verildi. Azerbaycan'da 3 yıldır faaliyet gösteren Medipol Ofisi, tedavi talebinde bulunan her hasta ve yakınına ilk andan itibaren dünya standartlarında sağlık hizmeti sunuyor. Azerbaycan Tıp Üniversitesi ile yapmış olduğu karşılıklı anlaşma sonunda hastane bünyesindeki akademisyen doktor kadrosu, bilgi ve deneyimlerini Azerbaycan'daki meslektaşları ile paylaşıyor. Bunun yanı sıra, hastane hekimleri, staj ve eğitim talebinde bulunan lisans ve lisansüstü öğrencileri hastane ve üniversitemize kabul ederek, eğitim süreçlerinde de onlara destek oluyor.

Avrupa Başarı Ödüllerinde Almanya'dan  

ITT Messe Uluslararası Turizm ve Ticaret Fuarı kapsamında, Türk-Alman Turizm&Kültür Derneği (TDTK)'nin katkılarıyla Avrupa Başarı Ödülleri'nin bu yıl ikincisi gerçekleşti. 

Almanya Essen'de yapılan gala gecesinde lider markalar ve isimler, başarılı çalışmalarıyla ödül alırken, Medipol Üniversitesi Hastanesi de sağlık alanında "Yılın Sağlık Kuruluşu" seçildi. Avrupa Başarı Ödülleri, Avrupa'da Türkler tarafından gerçekleştirilen ve aynı zamanda Avrupalılara da ödül veren tek organizasyon olarak biliniyor. 

Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca "Ülkemizde ve Uluslararası arenada Türkiye'deki sağlık sektörünü doğru platformlarda layıkıyla temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Dünya standartlarında kaliteli sağlık hizmeti sunan hastanemiz, Türkiye ekonomisine de bu anlamda ciddi katkı sağlıyor. Medipol ailesi olarak çalışmalarımızın sonucu aldığımız ödüller tüm çalışanlarımızın motivasyonunu yükseltirken bizlere hem mutluluk hem de gurur veriyor" dedi.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 09:57
  1. Azerbaycan
  2. Almanya
  3. Medipol Üniversitesi Hastanesi
  4. Yılın En İyi Sağlık Kurumu
  5. The First" 2017
  6. Bakü
  7. Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca

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