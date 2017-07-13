Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya'dan vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı!

Almanya, Türkiye'de bulunan vatandaşlarını 15 Temmuz darbe girişiminin yaklaşan yıldönümü nedeniyle uyardı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 04:22
Almanya'dan vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı!

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında güncellenen seyahat ve güvenlik uyarısında, ülke genelinde gösteri ve büyük etkinlikler olabileceği kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'ye gidecek Alman vatandaşlarının politik gösteriler ve büyük kalabalıklardan uzak durmaları da istenildi.

Seyahat uyarısında, "15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi anısına 15 Temmuz'a kadar ülke genelinde etkinlikler, toplantılar ve kitlesel mitingler planlanmaktadır. Güvenlik durumunun gerginliği göz önüne alındığında, seyahat edeceklere genel olarak kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edilir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, darbe girişimi sonrasında olağanüstü hal ilan edildiği ve halen yürürlükte olduğu bilgisi de eklendi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 04:22
  1. Almanya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı
  2. almanya
  3. büyükelçilik
  4. türkiye
  5. ankara
  6. fetö
  7. 15 temmuz
  8. darbe girişimi
  9. anma
  10. alman vatandaşları
  11. uyarı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haçlı medyasının FETÖ yüzsüzlüğü
    1. Haçlı medyasının FETÖ yüzsüzlüğü
    2. FETÖ’nün ‘Çalışkan’ militanı
    3. Kendi okullarını parlatmak için..
    4. Erdoğan yasakçı Avrupa’yı topa tuttu!
    5. Almanya'dan vatandaşlarına 15 Temmuz..
    6. Yeni Malatyaspor'da Hamit Altıntop..
    7. Yasin Öztekin:Biz Galatasarayız
    8. ''Alt yapılarımız bu vatanın evlatları..
    9. Karabük'te bomba alarmı
    10. Canlı bomba yakalandı!
    11. Başakşehir Sneijder'den haber bekliyor
    12. Günün âyet ve hadisi
    13. DEAŞ'lı teröristlerin cesetleri mehter..
    14. Hainlerin bıraktığı tankı Suriyeli..
    15. Çocukların oyunu bir evi kül etti!
    16. Anne olamayanlar dikkat! Dişçiye görünün
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet..
    18. Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!..
    19. Hatay'da deprem
    20. Eski rektör FETÖ'den tutuklandı
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Radar uygulamasında yeni dönem başladı
    Radar uygulamasında yeni dönem başladı