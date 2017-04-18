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Almanya'dan Türkiye'ye küstah tehdit! 'Eğer idam gelirse...'

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'de idam cezasının geri gelmesi durumunda Türkiye için AB rüyasının biteceğini söyledi.

Almanya'dan Türkiye'ye küstah tehdit! 'Eğer idam gelirse...'
Eklenme: 18 Nisan 2017, 15:31

Alman Bild Gazetesine açıklamada bulunan Federal Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesinin, Ankara'nın Avrupa rüyasının bitmesi ve onlarca yıldır süren müzakerelerin sonlanması anlamına geleceğini söyledi.

AB'ye katılım konusundaki herhangi bir karar yakın zamanda gündemde olmayacağını belirten Gabriel, Türkiye'nin yakın bir gelecekte AB üyelik beklentisinde olunmasının gerçekçi olmayacağını ifade ederek, Türkiye'nin hangi yöne gideceğine dair kararı kendisinin vereceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Gabriel, "Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasını desteklemiyoruz. Türkiye'nin NATO'da kalmasını istiyoruz. Türkiye'yi siyasi izolasyona sürüklemeyi ve Rusya yönüne itmeyi arzu etmiyoruz" açıklamasında bulundu. 

 

 
EtiketleralmanyaidamSigmar Gabriel
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 15:31
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