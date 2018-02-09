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Almanya'dan Türkiye'ye harita özrü!

Alman lastik şirketi Continental, reklam filminde yer alan Türkiye'nin bulunmadığı harita için özür diledi.

09 Şubat 2018 Cuma 17:03
Almanya'dan Türkiye'ye harita özrü!

Alman lastik firması Continental, internet sitesinde yayınladığı bir reklamda yer alan dünya haritasında Türkiye'yi sildi.

Şirketin yayınladığı Powertraing isimli teknolojinin tanıtıldığı reklam filminde yayınlanan haritada Türkiye'nin yerinde Akdeniz'in olması dikkat çekti.

Sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle, birçok kullanıcı şirkete tepki gösterdi.

Continental firması tepkilerin ardından bir özür açıklaması yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sayesinde Continental Otomotiv Global sayfasında grafik hatası olan bir videonun yer aldığının farkına vardık. Tüm sosyal medya kullanıcılarına bize bu hatayı bildirdikleri için teşekkür ederiz. Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Tüm kamuoyundan özür dileriz." ifadeleri yer aldı.

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:03
  1. Alman lastik firması
  2. Continental

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  • Tolga Tolga 1 sa önce
    Bu marka yi kimse almasin
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