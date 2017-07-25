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Almanya'dan Türkiye'ye bir küstahlık daha

Türkiye ile Almanya arasında artan gerilimin ardından Almanlar Türkiye'ye karşı algı operasyonları başlattı.

25 Temmuz 2017 Salı 16:20
Almanya'dan Türkiye'ye bir küstahlık daha

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütlerine ev sahipliği yapan Almanya'dan Türkiye'ye karşı bir hamle daha geldi. 

Almanya'nın T-Online Telefon hattı, Almanya'nın en işlek havalimanı olan Düsseldorf havalimanında bir elektronik pano kiralayarak kullanıcılarına anket yağtığını iddia ederek, ''Siz hala Türkiye de izin yapar mısınız?'' sorusunu yönelttiğini, kullanıcıların yüzde 91'nin ''Hayır'' cevabı verdiğini belirtti. 

Almanların bu algı operasyonları ile Türkiye'ye Almanya'dan Turist gitmesini engellemeye çalışıyor. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 16:20
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