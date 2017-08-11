Almanya'dan Türkiye'ye 5.6 milyon euro'luk silah satışı!

Almanya'daki silahlanma firmalarından bu yılın ilk dört ayında Türkiye'ye 5 milyon 600 bin euro değerinde silah ve mühimmat satışı yapıldı.

Türkiye düşmanı olarak bilinen Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesi üzerine Ekonomi Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bu rakam daha önce izni verilmiş ve bu yılın başından itibaren sevkiyatı gerçekleşmiş silah ve mühimmatı içeriyor.

Açıklamasında bu satışlardan bir kısmına yıllar önce izin verildiğini vurgulayan Bakanlık, Almanya'nın NATO müttefiki Türkiye'ye 2016 yılında 49 milyon euro değerinde silah ve mühimmat satışı yaptığını kaydetti. Bu rakamın 2015'te ise 26 milyon 500 bin euro olduğu belirtildi.

Almanya'da yasalara göre silah firmalarının ülke dışına yaptığı satışları hükümetin onaylaması gerekiyor.