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Almanya'dan Türkiye söylemeleri

lmanya’da koalisyon ön görüşmeleri yürüten Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin 2020 iklim hedeflerinden vazgeçeceği iddia edildi.

09 Ocak 2018 Salı 19:17
Almanya'dan Türkiye söylemeleri

Almanya’da koalisyon ön görüşmeleri yürüten Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin 2020 iklim hedeflerinden vazgeçeceği iddia edildi. Ancak taraflar henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Almanya’da Hristiyan Birlik partileri (CDU & CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında pazar günü başlayan koalisyon ön görüşmelerinin ikinci gününe, iklim ve vergi politikalarındaki değişiklikler damgasını vurdu.

Parti çevrelerinden alınan bilgilere göre, SPD ve Hristiyan Birlik partileri 2020 yılında tutturulması hedeflenen iklim hedeflerinden vazgeçmeyi planlıyor. Siyasi parti temsilcileri Reuters haber ajansına verdiği demeçte, karbondioksit emisyonun 1990 yılına göre yüzde 40 oranında düşürülmesi hedefine 2020 yılında ulaşmanın pratikte mümkün olmadığını açıkladı. Ancak bu hedefe ulaşma çabalarının sürdürüleceği ve 2020’li yılların başlarında önemli bir eşiğin aşılacağı kaydedildi.

2020 yılında dek karbondioksit emisyonunun 40 oranında azaltılması, Paris İklim Anlaşması kapsamında belirlenen bir hedef değil. Uzun zamandır erişilemeceğine kesin gözü ile bakılan bu hedef, 2007 yılında dönemin koalisyon hükümeti tarafından ulusal bir hedef olarak belirlenmişti.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 19:17
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  3. Sosyal Demokrat Parti
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