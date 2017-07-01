Almanya'dan Türkiye için dikkat çeken 'PKK' açıklaması!

Almanya'daki terör örgütü PKK faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin bu konuda haklı olduğunu, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"TÜRK SİYASETÇİLERE YASAK KOYUP, ÖCALAN FOTOĞRAFLARINA İZİN VERMEK OLMAZ"

Gabriel, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Kamuoyunda PKK propagandasına izin vermememiz konusunda Türkiye'nin uyarıları haklı. PKK bu ülkede 1990'lı yılların başından beri yasaklı olan bir örgüt. Haklı olarak. Sadece Türkiye'deki yaptıklarından dolayı değil, bu ülkede şantajla haraç toplama, uyuşturucu ve silah ticaretinden dolayı. Almanya'daki Türk vatandaşlarının tehdit edilmesinden dolayı da. Türk siyasetçilerin sahne almasını yasaklarken, aynı zamanda Öcalan resimlerinin gösterilmesini de ben kabul edilemez buluyorum. Burada Türkiye haklı." şeklinde konuştu.