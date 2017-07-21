Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sorunsuz devam ediyor

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile mutat askeri işbirliğinin sorunsuz devam ettiğini açıkladı.

Leyen, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, Türkiye’de konuşlandırılan tüm askerlerin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Bunun Ege Denizi’ndeki kaçakçılıkla mücadelede, İncirlik’ten ayrılma sürecinde bulunan askerler ve Konya’daki NATO üssünde yer alan 9 asker için de geçerli olduğunu aktaran Leyen, "Siyasi gerginliğin ötesinde askeri alanda günlük işbirliği sorunsuz devam ediyor" ifadesini kullandı.

Leyen, DEAŞ ile mücadelede ve NATO’daki diğer görevlere ilişkin tüm askeri görevlerin yerine getirildiğini vurguladı.

Alman milletvekillerinin Konya’daki NATO üssünde bulunan Alman askerlerini ziyaretinin ertelenmesine ilişkin Leyen, "NATO'nun Türkiye ile çok sayıda görüşme yapması iyi. Çünkü NATO içindeki ihtilaftan sadece Rusya ve DEAŞ’ın faydası olur." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan DPA’nın Almanya Ekonomi Bakanlığı çevrelerine dayandırdığı haberde, Türkiye'ye silah ihracatı konusundaki tüm başvuruların incelendiği ileri sürüldü.