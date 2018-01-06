Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya'dan Türkiye açıklaması: O iddialar yalan

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Yücel'in serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye silah ihracatına onay verilmeyeceğine dair haberleri yalanladı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 21:51
Almanya'dan Türkiye açıklaması: O iddialar yalan

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Yücel'in serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye silah ihracatına onay verilmeyeceğine dair haberleri yalanladı.

TÜRKİYE'YE SİLAH İHRACATI

Gabriel, Yücel'in serbest kalmaması durumunda Türkiye'ye silah ve savunma sanayisi ihracatının yapılmayacağı yönündeki yorumların doğru olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

''İfadeleri doğru okuyunca benim bunu söylemediğimi orada tespit edeceksiniz. Almanya'daki mevzuat gereğince NATO ortakları arasında silah ihracatı kısıtlaması belirli koşular altında olabilir. Oradaki alıntıyı doğru okumanızı tavsiye ederim. Yücel konusuyla silah ihracatını birbirine karıştırılmamalı. Ben hiç bir şekilde karıştırmadım.''

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 21:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Ankara il başkanlığına Adnan Keskin seçildi
    1. CHP Ankara il başkanlığına Adnan..
    2. Yüzlerce Filistinli Patrik..
    3. Bakan Kaya'dan iki kızı babaları..
    4. FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon..
    5. Bursa’da liseliler birbirine girdi,..
    6. Bangladeş'te otobüs kazası: 7 ölü, 20..
    7. 6 ülke toplandı! Kritik ABD önerisi
    8. Tüfekle vurulan 20 yaşındaki genç..
    9. Başbakan Yardımcısı Şimşek: 'Bizim..
    10. 'İddialı bir şey söyleyeyim, biz..
    11. Kahramanmaraş’ta istinat duvarı çöktü
    12. Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
    13. İdlib'e hava saldırısı: 3 kişi öldü
    14. Almanya'dan Türkiye açıklaması: O..
    15. Mardin’de bıçaklı saldırı: 1 ölü
    16. Almanya'dan Türkiye açıklaması: O..
    17. İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem
    18. Rusya’da bomba ihbarı paniğe neden oldu
    19. Mevkidaşından Çavuşoğlu'na Türk çayı
    20. Çipras Kardak'a mı çıkacak? Türk..
    Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
    Tarihi değiştirecek keşif… Kars’ta adı gizli bir dağda bulundu! Yerini söylemiyorlar çünkü…
    Milyonlarca emekli bekliyordu! 2018 müjdesi
    Milyonlarca emekli bekliyordu! 2018 müjdesi
    İranlı Sünni alimden gösterilerle ilgili flaş açıklama
    İranlı Sünni alimden gösterilerle ilgili flaş açıklama
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    İspanya'da Enes Ünal skandalı! Bütün ülke bunu konuşuyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron açıklama yaptı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    Meteoroloji'den kritik uyarı! Beklenen yağış geliyor
    Bilinmeyen röportajı: Tuvaletlerde abdest alırdım
    Bilinmeyen röportajı: Tuvaletlerde abdest alırdım