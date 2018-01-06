Almanya'dan Türkiye açıklaması: O iddialar yalan

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Yücel'in serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye silah ihracatına onay verilmeyeceğine dair haberleri yalanladı.

TÜRKİYE'YE SİLAH İHRACATI

Gabriel, Yücel'in serbest kalmaması durumunda Türkiye'ye silah ve savunma sanayisi ihracatının yapılmayacağı yönündeki yorumların doğru olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

''İfadeleri doğru okuyunca benim bunu söylemediğimi orada tespit edeceksiniz. Almanya'daki mevzuat gereğince NATO ortakları arasında silah ihracatı kısıtlaması belirli koşular altında olabilir. Oradaki alıntıyı doğru okumanızı tavsiye ederim. Yücel konusuyla silah ihracatını birbirine karıştırılmamalı. Ben hiç bir şekilde karıştırmadım.''