Almanya'dan Türkiye açıklaması: Hazırız
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Adebahr, Türkiye ile görüşmeye gerilimi azaltmaya hazır olduklarını belirtti.22 Aralık 2017 Cuma 18:02
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerdeki gerilimin azaltılmasına hazır olduklarını söyledi.
Adebahr, bugün Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Türkiye’de nisan ayında Suriye sınırı yakınlarında gözaltına alınan Alman vatandaşı David Britsch’in dün serbest bırakılmasını değerlendirdi.
Bunun son dönemde Türkiye’de alınan kararlar kapsamında bir başka olumlu sinyal olduğunu ifade eden Adebahr, bu kararların iki ülke arasında adım adım yeniden güveni inşa etme çalışmasına yönelik umut olabileceğini kaydetti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'in son haftalarda başlayan görüşmelerin devam etmesini kararlaştırdıklarını aktaran Adebahr, "Biz, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerimizdeki gerilimin azaltılmasına doğru gidilmesine hazırız." diye konuştu.
İlişkilerde "olumlu bir gelişme" gördüklerini ifade eden Adebahr, ancak iki ülke arasında zor konuların bulunduğunun da unutulmaması gerektiğini kaydetti.
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Beyazit21 sa önce Yahudi hahamın kızı an gelp merkep sana dünya inânmıyor ettin buldunALLAH Davud'un ve meryem oğlu Îsa'nın diliyle yahudi kavmini ilelebet LÂNETLEDİ müjdeler olsun yakında size sibiryadabile yeryokkkkkk ! Misafir 22 sa önce Allah doğrunun her zaman yanındadır yeterki sabretmesini bilin. Almanya ekonomisine en büyük katkıyı yapan ülkeler arasında Türkiye üst sıralarda. Sayın Erdoğan ne diyor karşılıklı çıkarlar bunu zedelerseniz herkes kaybeder. Ama bu olaylar yaşanırken söylendiğinde herkes Erdoğan saçmalıyor koskoca Almanya Türkiye'ye mi muhtaç dedi peki adamların ürettiği arabaların çoğu yan sanayi Türkiye'de üretilirken ve bazı parçaların patenti bizdeyken ayrıcabirçok alanda Almanya bizden faydalanırken malzeme anlamında nasıl Almanya bundan etkilenmeyecekti. Ayrıca Ortadoğu'da güvenebileceği en büyük müttefiki Türkiye iken Ürdün'e askerlerini taşıdı ne oldu askerlerine sokaklarda Ürdün askerleridayak attı. Almanya seçimlerinde Türklerin çoğu oy kullanmadı sonuçlar hüsran hala hükümet kurulamadı. Sen Türkiye'yi karşına alırsan sırf Türkiye kaybetmez sende kaybedersin yaşayıp gördüler şimdide kıvırıyorlar. Türkiye ve Erdoğan'la dalga geçenler bundan sonra ne diyecek acaba. Burda daha yapılması gerekenler var demiş Alman dışişleri sözcüsü göreceksiniz geri adım atan sonunda onlar olacak Erdoğan yapılanları ne hazmeder nede unutur çünkü mesele şahsi değil Türkiye'ye karşı yapıldı makamlara yapıldı Cumhurbaşkanı Başbakan dışişleri bakanlığı bakanlar bu olay öyle kolay oldu bittiyle çözülmez doğru söylemişte detaylarıda biz söyleyelim. Eyman1 gün önce Şöyle yola gelin. Yusufnl661 gün önce Guney bey o isler oyle yurumuyor. :) N1 gün önce NEDENBOŞU BOŞUNAORTALIĞAPİSLERI GİBİGERGİNLİK YAPTINIZ AYIP OLMADIMI HANİM AĞASI SİZ BÖYLE YAPMAZSINIZİDİNE OLDUBÖYLE GELECEKSİNGELECEKSİN AMA GÜVENEMİYORUM KENDİNİZDE BİRAZİTİBARVARDIONUDAPİSETTINIZ OSMANLI1 gün önce Tabiii matmazel MFerkel....bizde inandık..!!! Yozgatlı1 gün önce Türkiye’nin emin ve kararlı duruşu er ya da geç hepsini hizaya getirecek Yavuz 15171 gün önce Ne demiştik! Bunlar ayağımıza tıpış tıpış gelecek. Bakın daha neler olacak. Yazın bir kenara...BÜYÜK TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'nin ve LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'ın gücünü DÜNYA'da herkes hissedecek. Hey gidi Merkel, LİDERİMİZİN dizlerinin dibine oturacağın günler yaklaşıyor. Memos1 gün önce ne yapican ekonomi cöküyor almanlarin Eurosuna ihtiyaci büyüyor almanyada Gazeteler Tam tersini yaziyor Ertuğrul 1 gün önce Önce fetoşlerin çocukları ltf.