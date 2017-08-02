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Alman bakandan Türkiye açıklaması: Çok üzülüyorum

Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ilişkilerden dolayı çok üzüldüğünü açıkladı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:22
Alman bakandan Türkiye açıklaması: Çok üzülüyorum

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ilişkilerin gerilmesinin ardından Türkiye’ye yönelik açıklanan ekonomik önlemlere ilişkin konuştu.

Stern dergisinin yarın piyasaya çıkacak sayısına konuşan Gabriel, Türkiye ile Almanya'nın şu andaki ilişkisinden üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"KALBİM KANIYOR"

Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını sertleştirmesinden daha çok Batı’daki otel işletmecileri ve turizm sektörünün etkilendiğini kaydeden Gabriel, bu kesimin “Türkiye’deki en Alman dostu kesim” olduğunu belirtti. Gabriel, “Bu durum beni memnun etmiyor. Kalbim kanıyor” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:22
  1. Almanya
  2. Sigmar Gabriel
  3. türkiye
  • Hak Yoludur yolumuzHak Yoludur yolumuz22 dk önce
    Karısı Türktü.
  • Hak Yoludur yolumuzHak Yoludur yolumuz22 dk önce
    Kutlarım
  • zaferzafer51 dk önce
    Sen daha dur yakında uykuların kaçacak kafalarınızınereye burscagınızı şaşıracaksınız.Az kaldı bekleyin ve görün
  • HACIHACI1 sa önce
    Kalbin Türkiye kapsama alanınızdan çıktığı için kalbin kanıyor,için yanıyor.
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