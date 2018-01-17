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Almanya'dan terör örgütü PKK'ya büyük şok!

Almanya'da terör örgütü PKK destekçilerine yönelik soruşturmaların arttığı açıklandı. Almanya'da 2013 yılında 15 PKK'lıya soruşturma açılmışken geçen yıl bu sayı 130'a çıktı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:51
Almanya'dan terör örgütü PKK'ya büyük şok!

Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK ile bağlantılı Almanya'da 2013 yılında 15 soruşturma açılmışken bu sayının geçen yıl 130'a ulaştığı bildirildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Almanya Federal Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre terör örgütü PKK'ya üye oldukları ya da örgütü destekledikleri şüphesiyle 2014 ve 2015 yıllarında 20'nin üzerinde kişi hakkında soruşturma açıldı. Savcılık bu sayının 2016 yılında 40'ı aştığına dikkat çekti. Haklarında dava açılanlardan kaçının mahkum edildiğine dair ise açıklama yapılmadı.

Almanya'da 1993 yılında yasaklanan PKK'nın Almanya'daki üye ve destekçilerlere cezai takibata tabi tutuluyor.

Türkiye ise uzun süredir terör örgütü PKK yandaşlarına karşı harekete geçmediği gerekçesiyle Almanya'yı eleştiriyordu.

YENİ BİR PKK DAVASI BAŞLIYOR

Öte yandan terör örgütü PKK'nın Oldenburg kentinin bölge sorumlusu olduğu suçlamasıyla 43 yaşındaki bir kişinin bugün Celle'deki Eyalet Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanıyor. Sanık Irak'ın kuzeyine seyahatler düzenlemek ve örgüte eleman toplanmasına yardımcı olmakla suçlanıyor. Sanık hakkında "terörist bir örgütü desteklemek" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Almanya'nın iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın faaliyetlerini izlediği PKK'nın silah için her yıl Almanya'da milyonlarca euro bağış topladığı belirtiliyor. Almanya çapında 14 bin civarında PKK yandaşı olduğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 12:51
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