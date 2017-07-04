Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya'dan şoke eden 'PKK' itirafı!

Almanya iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı raporuna göre, PKK Almanya'da Eylül 2015'ten 2016'nın başına kadar 13 milyon Euro'yu aşkın para topladı.

04 Temmuz 2017 Salı 16:48
Almanya'dan şoke eden 'PKK' itirafı!

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve iç istihbarat teşkilatı Başkanı Hans Georg Maassen yıllık istihbarat raporunu kamuoyuna açıkladı. İtiraf gibi istihbarat raporuna göre PKK'nın Almanya'daki faaliyetleri ve topladığı paralar iki kat arttı. Almanya'da 14 bin civarında sempatizanı bulunan PKK eylül 2015'ten 2016 yılı başına kadar 13 milyon Euro'nun üzerinde para topladı.

DAEŞ'LE MÜCADELE DEYİP PKK SAFLARINA KATILDILAR

PKK son 10 yılda Almanya'da topladığı parayı iki katın üzerinde artırdı. Suriye ve Irak'taki çatışmaların ve terör örgütü DEAŞ'la savaşın PKK'nın para toplamasında ve örgüte üye kazanmasında önemli payı oldu. Almanya ve Avrupa ülkelerinden Suriye ve Irak'ta savaşmak üzere militan toplanmasında PKK gençlik teşkilatının büyük sorumluluğu bulunuyor. Almanya'dan gidenler arasında Kuzey Irak'ta, Hakkari'de çatışmalarda ölenler var. Almanya'dan DEAŞ'la mücadeleye katılmak için çatışma bölgelerine 180'inin üzerinde giden oldu. Bunların büyük çoğunluğunu PKK götürdü. PKK'dan bağımsız gidenler orada PKK saflarına katıldı.

MİT UYARISI

İstihbarat teşkilatı Başkanı Hans Georg Maassen ise  Rusya, Çin ve İran'ın Almanya'daki casusluk faaliyetleri yanında Türk istihbarat teşkilatı MİT'in de faaliyetlerini izlediklerini söyledi. Maassen, “Buna rağmen MİT, terörle mücadele kapsamında bizim önemli müttefiğimiz” dedi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 16:48
  1. almanya
  2. pkk
  3. thomas de maiziere
  4. hans georg maassen
  5. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10 milyon çocuk yardıma muhtaç
    1. 10 milyon çocuk yardıma muhtaç
    2. Merkez suçluyu buldu!
    3. CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
    4. PKK'ya ağır darbe! 9 terörist öldürüldü
    5. Gazze'de İsrail'e ait İHA düştü
    6. Ham çelik üretimi yükseldi
    7. Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi
    8. Ulusal banka alev alev
    9. Manisa'daki asker zehirlenmelerinde 4..
    10. Türkiye Almanya'ya nota verdi
    11. Şoföre sinirlenen kadın otobüsü taş..
    12. Viraja hızlı girince dikenlere uçtu!
    13. Silahlı ANKA göreve başladı
    14. Almanya'nın skandalı sonrası Türkiye..
    15. Bebeği kaçırmaya çalışan kadının..
    16. Asker zehirlenmeleriyle ilgili flaş..
    17. Sivasspor Kone'yi transfer etti
    18. IKBY-İran gerilimi: Erbil İran'ın..
    19. İsmailağa'dan 'Mekke'de kavga'..
    20. Pepe'nin tweeti sosyal medyayı salladı
    Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
    Erdoğan resti çekti! 'Karşılarında bizi bulurlar'
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Gülen talimatı verdi! Hz. Peygamberin Mekke'ye...
    Gülen talimatı verdi! Hz. Peygamberin Mekke'ye...
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
    Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!