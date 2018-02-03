Almanya'dan Soğuk Savaş sonrası bir ilk

Alman ordusuna personel alınacağını açıklayan Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, çeyrek yüzyıldır süren küçülme sürecinin sona erdiğini belirterek, "Şimdi Alman ordusu için büyüme zamanı" dedi.

Bild gazetesinin bildirdiğine göre, Alman ordusu bünyesinde şu anda 59 bin 263'ü kara, 28 bin 268 hava ve 16 bin 16 deniz kuvvetleri olmak üzere, toplam 177 bin 77 asker görev yapıyor.

2023 yılına kadar asker sayısını 7 bin kişi arttıracak olan orduya, sivil hizmetler için de ayrıca 4 bin 400 kişi alınacak.