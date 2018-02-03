Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya'dan Soğuk Savaş sonrası bir ilk

Almanya, Soğuk Savaş'ın bitiminden sonra sürekli küçülme yoluna giden ordusunu büyütmeye karar verdi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 15:47
Almanya'dan Soğuk Savaş sonrası bir ilk

Alman ordusuna personel alınacağını açıklayan Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, çeyrek yüzyıldır süren küçülme sürecinin sona erdiğini belirterek, "Şimdi Alman ordusu için büyüme zamanı" dedi.

Bild gazetesinin bildirdiğine göre, Alman ordusu bünyesinde şu anda 59 bin 263'ü kara, 28 bin 268 hava ve 16 bin 16 deniz kuvvetleri olmak üzere, toplam 177 bin 77 asker görev yapıyor.

2023 yılına kadar asker sayısını 7 bin kişi arttıracak olan orduya, sivil hizmetler için de ayrıca 4 bin 400 kişi alınacak.

 
Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 15:47
  1. almanya
  2. ordu
  3. soğuk savaş

YORUM YAZ

  • AbdoAbdo1 sa önce
    Tamamı komando olsa ne yazar. Sayınız çok düşük
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul'da 24 saatlik su kesintisi!
  1. İstanbul'da 24 saatlik su kesintisi!
  2. 'O kurultayı başlarına yıkarım'
  3. Asgari ücrette sevindiren düzenleme
  4. Ünlü basketbolcu, bakana böyle meydan..
  5. Bir Almanya eksikti!
  6. Pazartesi günü tüm öğrencilere..
  7. İstanbul'daki bu ilçelerde 24 saat su..
  8. MEB: Sınav çok zor olacak
  9. Furkan Vakfı'na atanan kayyum belli oldu
  10. İran'dan flaş Türkiye açıklaması
  11. CHP'de imza krizi sonuçlandı! Muharrem..
  12. Mustafa Tuna: Bu felaketin habercisidir!
  13. Belçika'dan yasa dışı göçmenlere mesaj
  14. Frans'dan işgal itirafı: Yanlış...
  15. Hainler sınır karakoluna saldırdı!..
  16. CHP'li Tekin öyle bir saçmaladı ki,..
  17. Suudi Arabistan'da 6 milyar dolar..
  18. İsrail, Gazze'de Kassam Tugayları'na..
  19. Niğde’de şoförlerden Afrin'e destek..
  20. Bozdağ: Çarpıtma ve iftira haberlere..
Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi