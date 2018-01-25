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Almanya'dan skandal Türkiye kararı! Askıya aldılar

Alman Der Spiegel dergisi, Türkiye'nin Afrin operasyonu nedeniyle Alman hükümetinin TSK'nın elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini dondurduğunu yazdı.

25 Ocak 2018 Perşembe 15:51
Almanya'dan skandal Türkiye kararı! Askıya aldılar

Spiegel dergisi, Türkiye'nin Afrin operasyonu nedeniyle Alman hükümetinin TSK'nın elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini rafa kaldırdığını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Spiegel'e yaptığı açıklamada, hükümetin Suriye'nin kuzeyindeki durumdan dolayı "çok kaygılı" olduğunu söyledi.

ASKERİ EKİPMAN GÖNDERMEYECEKLER

Gabriel, mevcut koşullar altında askeri çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri ekipman gönderemeyeceklerinin açık olduğunu da ifade etti.

Merkel ile SPD'li Gabriel, Leopard tank satışının akıbetiyle ilgili nihai kararın, CDU ile SPD'nin kuracağı yeni 'büyük koalisyon' hükümetine kalması konusunda uzlaştı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 15:51
  1. almaynya
  2. Spiegel dergisi
  3. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
  • HudavendigarHudavendigar28 dk önce
    Leopard olmaz ise Çin Type96 o da olmaz ise Rus Armata T-14 olur inşaalah.Teneke Leopard 1 lerden daha iyiler sonuçta.
  • SXYSSXYS43 dk önce
    ALMANYA DENILEN NAZILERE GÜVENMEK AMERIKAYA GÜVENMEK DEMEKTIR AMERIKAYA GÜVENMEK ISRAILE GÜVENMEK DEMEKTIR BUNLARIN SÖZLERI YALANDIR GÖZLERI MÜSLÜMANLARIN PETROLÜNDE VE YERALTI ZENGINLIKLERINDEDIR HA BU ÜLKELER INANMISSIN HA TERÖRISTLER FARKI YOTUR:
  • Savas ibis Savas ibis 45 dk önce
    Bu yuzden acil ve cok acil milli tank, ucak, hava savunma sistemi vesayir yapmamiz gerek 100 de 100 ozgur olmamiz icin!! Yoksa bu sozde muttefiklerimizden ayar ustune ayar isitiriz her attigimiz adimda!Dostluklari batsin bunlarin topununda!!Ve nato’ da kalip kalmamayi’ da ciddi bir sekilde degerlendirmemiz gerek...?
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