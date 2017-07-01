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Almanya'dan skandal karar!

İslam düşmanlığının yoğun olarak yaşandığı Almanya'da eşcinsel evlilik yasası parlamentodan geçti.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 04:10
Almanya'dan skandal karar!
İslam düşmanlığının yanı sıra her türlü ifsad çalışmasının gerçekleştiği Almanya'da yeni bir skandal adım atıldı.
 
Almanya parlamentosunun aldığı kararla eşcinsellere evlilik hakkı tanınırken söz konusu yasa tasarısına Almanya Başbakanı Angele Merkel de destek verdi.
 
Almanya'da kabul edilen rezalet yasayla birlikle eşcinseller evlenmenin yanı sıra evlat da edinebilecek.
 
Öte yandan parlamentoda gerçekleştirilen oylama öncesi bir açıklama yapan Angela Merkel, milletvekillerini "vicdanlarını dinlemeye" davet etti.
 
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 04:10
  1. Almanya'dan skandal karar
  2. İslam düşmanlığı
  3. Almanya
  4. Almanya'da eşcinsel evlilik yasası
  5. sapkınlık
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