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Almanya'dan skandal hamle!

Alman Der Spiegel dergisi, FETÖ'cü eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat'a sığınmacı statüsü verdiğini yazdı.

02 Şubat 2018 Cuma 18:19
Almanya'dan skandal hamle!

Alman Der Spiegel dergisi, 2016 Türkiye askeri darbe girişimini organize etmekten aranan FETÖ'cü eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat'a sığınmacı statüsü verdiğini yazdı. Dergi, söz konusu kişinin 15 Temmuz'un ardından firar eden eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat'ın olduğunu belirtti. Haberde ayrıca Almanya'nın darbe girişiminde yer alan toplam 4 üst düzey komutana sığınmacı statüsü verdiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 18:19
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