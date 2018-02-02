Almanya'dan skandal hamle!
Alman Der Spiegel dergisi, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Alman yetkililerin 2016 Türkiye askeri darbe girişimini organize etmekten aranan kişiye sığınmacı statüsü verdiğini yazdı.02 Şubat 2018 Cuma 17:47
Dergi, söz konusu kişinin 15 Temmuz'un ardından firar eden eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat'ın olduğunu belirtti.
Haberde ayrıca Almanya'nın darbe girişiminde yer alan toplam 4 üst düzey komutana sığınmacı statüsü verdiği ifade edildi.