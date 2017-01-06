Almanya'dan 'Osmanlı Bayrağı' hazımsızlığı! Yasakladılar

Almanya’nın Fürth Belediyesi, 1817 yılından bu yana eylül ayında yapılan Hasat Bayramı’nda Türk Birliği’nin Osmanlı bayrağı taşımasını yasakladı.
OSMANLI'NIN SAVAŞ BAYRAĞIYMIŞ
Son dört yıldır mehter takımının kortejde taşıdığı üç hilalli bayrağın, Osmanlı’nın savaş bayrağı olduğu ve milliyetçi Türk örgütlerini temsil ettiği iddiasıyla yasaklandığı belirtildi. Yasak kararı, Pegida’nın imza kampanyası başlatmasının ardından geldi.
GURBETÇİLERDEN BÜYÜK TEPKİ
Alman belediyenin kararı sonrası büyük tepki gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fürth Başkanı Refet Avcı, belediyenin kararının toplanacak Fürth Türk Birliği üyelerince değerlendirmeye alınacağını, Belediye Başkanı Thomas Jung ile görüşüleceğini ve kararın daha sonra kamuoyuna açıklanacağını dile getirdi.