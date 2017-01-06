Almanya'dan 'Osmanlı Bayrağı' hazımsızlığı! Yasakladılar

Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerini destekleyen Almanya’nın Fürth Belediyesi skandal bir karar alarak 3 hilalli Osmanlı Bayrağı'nı yasakladı. Osmanlı Bayrağı'nın yasaklanmasının ardından Almanya'da bulunan Türkler büyük tepki gösterdi.

Almanya'dan 'Osmanlı Bayrağı' hazımsızlığı! Yasakladılar
Eklenme: 06 Ocak 2017, 20:50
Bu haber 9.915 kez okundu

Almanya’nın Fürth Belediyesi, 1817 yılından bu yana eylül ayında yapılan Hasat Bayramı’nda Türk Birliği’nin Osmanlı bayrağı taşımasını yasakladı.

OSMANLI'NIN SAVAŞ BAYRAĞIYMIŞ

Son dört yıldır mehter takımının kortejde taşıdığı üç hilalli bayrağın, Osmanlı’nın savaş bayrağı olduğu ve milliyetçi Türk örgütlerini temsil ettiği iddiasıyla yasaklandığı belirtildi. Yasak kararı, Pegida’nın imza kampanyası başlatmasının ardından geldi.

GURBETÇİLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Alman belediyenin kararı sonrası büyük tepki gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fürth Başkanı Refet Avcı, belediyenin kararının toplanacak Fürth Türk Birliği üyelerince değerlendirmeye alınacağını, Belediye Başkanı Thomas Jung ile görüşüleceğini ve kararın daha sonra kamuoyuna açıklanacağını dile getirdi.

 
EtiketlerOsmanlı BayrağıAlmanya'da Osmanlı Bayrağı'nın yasaklanmasıAlmanya’nın Fürth BelediyesiFürth BelediyesiDiyanet İşleri Türk İslam BirliğiDiyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fürth Başkanı Refet Avcı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.